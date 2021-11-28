الرياض - محمد الاطلسي - نشر احد المواقع أن الفنان المصري ​عمرو دياب​ لم يتلاعب بتاريخ ميلاده كما هو شائع لدى بعض الفنانين، وتبين انه مواليد العام 1961، ما يبرهن انها بلغ الستين من العمر، ومازال محافظاً على حيويته ورشاقته، وهو يحرص على ممارسة الرياضة يومياً لمدة ساعتين، وتناول الطعام الصحي. عمرو دياب بحسب المعلومات، يسهر كثيراً، لكنه في نفس الوقت ينام بحسب ساعات سهره، ولا ينفك عن ممارسة الرياضة البدنية التي يعتبرها هواية مهمة بالنسبة له. الجدير بالذكر، أن دياب كان قد تصدر قائمة الفنانين الأكثر إستماعاً ومشاهدة في مصر على يوتيوب.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

يغنيك عن الفياجرا .. فوائد غير متوقعة عند خلط العسل مع الكاجو لحياة زوجية سعيدة ( طريقة التحضير)

منها انتفاخ البطن .. اذا ظهرت عليك هذه الاعراض فعليك زيارة الطبيب في الحال وبدون أي تردد ؟

الرئيسي السيسي يفاجئ عروس دعته لحفل زواجها بموقف غير متوقع .. شاهد ماذا فعله معها ؟

لن تصدق .. جواز عمرو دياب يكشف عن عمره الحقيقي و المفاجأة في سر لياقته البدنية؟( صورة)

أحد أشهر فناني مصر مات كل أطفاله وأصيبت زوجته بالجنون واكتشف أن حبيبته عشيقة والده .. لن تصدق من يكون؟

هل سمعت من قبل عن حليب اللوز : لن تصدق فوائده الصحية الكثيرة والمتعددة .. وخاصة للنساء ؟

الكشف عن هوية الراقصة الوحيدة التي اوصى رشدي أباظة أن تزوره في قبره .. لن تتوقع من هي ؟

أصالة تخرج عن صمتها و تكشف لأول مرة السبب الحقيقي وراء انفصالها عن طارق العريان.. لن تتوقعه؟

مفاجأة صحية غير متوقعة للرجال والنساء .. اسرارا زيت بذور العنب يقهر كل أدوية التجميل ويمحو آثار الشيخوخة ويبقي على البشرة نضرة نقية - طريقة التحضير

لن تصدق هذه الفنانة الشهيرة هي آخر زوجات عمر الحريري والمفاجأة بفارق السن بينهما ؟ .. شاهد صورهما معا

لا تتجاهلها .. تحذير هام أذا احسست بطنين الأذن فأنت تعاني من هذه المشكلة الخطيرة.. اذهب للطبيب فورا

شاب يمني يتحول جنسياً إلى فتاة فائقة الجمال وينفذ بذكاء أغرب عملية نصب في التاريخ المعاصر - شاهد الفيديو والصور

معجزة يبحث عنها الجميع..فوائد سحرية اغلى من الذهب للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك ؟

أسرار و حكاية غضب فاتن حمامة من ليلة قضاها مصطفى أمين على سريرها ؟

دارسة عالمية تكشف كم ملعقة من زيت الزيتون يجب تناولها في اليوم للاستفادة من فوائده؟

علامات في بيتك أو في جسمك تدل على اصابتك بالسحر .. المرض الذي أتعب الكثير؟

الفنانة السعودية التي خطفت العيون بجمالها تختطف القلوب بارتداء الحجاب .. فمن تكون ؟ شاهد الصور ؟

لن تصدق .. ضع قطعة من البصل في جواربك قبل النوم وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك؟

مواطن في السعودية حكم عليه بالإعدام وعندما وضع السيف على رقبته .. وقعت معجزة التي أبكت الجميع !

أميرة تخرج عن صمتها وتكشف لأول مرة أسباب طلبها الطلاق من الأمير الوليد بن طلال والمفاجأة في زوجها الثاني وجنسيته ومهنته ؟

شاهد صورة مسربة صادمة للفنانة هنا الزاهد قبل الشهرة وعمليات التجميل .. لن تتخيل كيف كانت ؟

خلطة سحرية لخفض مستويات السكر المرتفعة وحرق الدهون ومنع هبوط السكر وضغط الدم .. تعرف عليها؟

تميزت بجمالها الفتان .. أول ممثلة خليجية إماراتية تقدم مشاهد اباحية .. لن تصدق تكون ؟

يصنع المعجزات : تناول هذا المشروب السحري باستمرار ولاحظوا الفرق والنتائج المدهشة

قالت أنها ساعة الشيطان : ممثلة مصرية شهيرة تذبح زوجها في 3 دقائق فقط .. لن تصدق ماذا قالت للقاضي ؟

اذا كنت مريض سكري توقف عن تناول هذه الفاكهة فهي ترفع السكر في الدم فورا وتدمر هرمون الأنسولين

هام للرجال فقط.. هذه المشروبات تدمر العضو الذكري وتؤدي لضعف الخصوبة |تعرف عليها و تجنبها فورا

اقرأ أيضاً : شاهد صور منوعة من حفل زفاف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على أميرة .. العروس الفائقة الحسن والجمال ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد أزمة مرضها.. كانت قريبة من الموت وهذا ما أوصت شقيقها بفعله بعد موتها (تفاصيل)

اقرأ أيضاً : وداعاً للنسيان .. 5 أعشاب سحرية لــ ذاكرة قوية وتركيز عالي وذكاء خارق (تفاصيل كاملة)

عمرو دياب يتصدر هذه القائمة في مصر.. اليكم التفاصيل

كشف الفنان المصري عمرو دياب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أنه تصدر قائمة الفنانين الأكثر إستماعاً ومشاهدة في مصر على "يوتيوب". فإحتل دياب المرتبة الأولى، والفنان المصري عصام صاصا المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فتمركز فيها الفنان المصري محمد حماقي. وتفاعل المتابعون مع المنشور وإنهالت مباركاتهم على عمرو دياب بتعليقاتهم. يشار إلى ان عمرو يطلق ألبومه الجديد "عيّشني" أغنية تلو الأخرى، فطرح منه "حلو التغيير"، "رايقة"، "إنت الحظ" و"ببتدي من الزيرو". الجدير ذكره أن "رايقة" حصدت أعلى عدد مشاهدات على "يوتيوب" فحققت 12 مليون مشاهدة.

"لقاء العمالقة" عمرو دياب وإبن هذا الفنان.. هل من أغنية تجمعهما؟

نشر الفنان المصري نادر حمدي صوراً في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت إعجاب المتابعين، فظهر طفله سيف نادر حمدي برفقة الفنان المصري عمرو دياب. وكتب نادر تعليقاً قال فيه: "دويتو جديد بين لقاء العمالقة مع النجم عمرو دياب والنجم الصاعد سيف نادر حمدي". وكان ​​​​​​أعلن حمدي ولادة طفله الأولى بحسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي. وكشف عن إسم المولود بالمنشور قائلاً: "الحمد لله ربنا أنعم عليا ورزقني بولد، سيف نادر حمدي". واثار المنشور إعجاب المتابعين وانهالت تعليقاتهم على ما قاله مهنئيه بسلامة الطفل ووالدته.