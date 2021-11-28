الرياض - محمد الاطلسي - ظهر على الساحة الفنية اسم نور الإسلام كمطرب مبتدئ يغني اشهر الأغنيات التي غناها العندليب الأسمر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. نور الإسلام أو نور الشناوي هو حفيد النجم عبد الحليم حافظ فالأخير كان يعتبر زينب والدة نور بمثابة ابنته فهي ابنة شقيقته “علية” التي تولت تربيته. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن تحسس على جسمي .. الراقصة فيفي عبده تكشف حكاية تعرضها للتحرش الجنسي في فيلم أحمد زكي ؟ الفنانة الرقيقة بطلة التسريبات الجنسية في عهد مبارك.. دفنت خطيبها صباحًا ورقصت ليلاً وتزوجت 7 مرات ؟ .. فمن تكون؟ مفاجأة .. من هو المطرب «نور الاسلام» حفيد عبدالحليم حافظ وكمال الشناوي.. والمفاجأة في درجة الشبه مع جده؟ | شاهد الصورة مع دخول موسم البرد.. إليك أهم الأطعمة والمشروبات التي تعزز مناعتك و اطفالك وتقي من أمراض الشتاء نتائجه كالسحر .. معجزة تبحث عنها جميع النساء و السر في لبان الذكر.. طريقة التحضير تعرف على الوصية الغريبة والغير متوقعة للفنانة «صباح » قبل وفاتها.. والمفاجأة في الثعابين التي خرجت من قبرها وارعبت حارس المقبرة !.. شاهد الصورة يغنيك عن الفياجرا .. فوائد غير متوقعة عند خلط العسل مع الكاجو لحياة زوجية سعيدة ( طريقة التحضير) منها انتفاخ البطن .. اذا ظهرت عليك هذه الاعراض فعليك زيارة الطبيب في الحال وبدون أي تردد ؟ الرئيسي السيسي يفاجئ عروس دعته لحفل زواجها بموقف غير متوقع .. شاهد ماذا فعله معها ؟ لن تصدق .. جواز عمرو دياب يكشف عن عمره الحقيقي و المفاجأة في سر لياقته البدنية؟( صورة) أحد أشهر فناني مصر مات كل أطفاله وأصيبت زوجته بالجنون واكتشف أن حبيبته عشيقة والده .. لن تصدق من يكون؟ هل سمعت من قبل عن حليب اللوز : لن تصدق فوائده الصحية الكثيرة والمتعددة .. وخاصة للنساء ؟ الكشف عن هوية الراقصة الوحيدة التي اوصى رشدي أباظة أن تزوره في قبره .. لن تتوقع من هي ؟ أصالة تخرج عن صمتها و تكشف لأول مرة السبب الحقيقي وراء انفصالها عن طارق العريان.. لن تتوقعه؟ مفاجأة صحية غير متوقعة للرجال والنساء .. اسرارا زيت بذور العنب يقهر كل أدوية التجميل ويمحو آثار الشيخوخة ويبقي على البشرة نضرة نقية - طريقة التحضير لن تصدق هذه الفنانة الشهيرة هي آخر زوجات عمر الحريري والمفاجأة بفارق السن بينهما ؟ .. شاهد صورهما معا لا تتجاهلها .. تحذير هام أذا احسست بطنين الأذن فأنت تعاني من هذه المشكلة الخطيرة.. اذهب للطبيب فورا شاب يمني يتحول جنسياً إلى فتاة فائقة الجمال وينفذ بذكاء أغرب عملية نصب في التاريخ المعاصر - شاهد الفيديو والصور معجزة يبحث عنها الجميع..فوائد سحرية اغلى من الذهب للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك ؟ أسرار و حكاية غضب فاتن حمامة من ليلة قضاها مصطفى أمين على سريرها ؟ دارسة عالمية تكشف كم ملعقة من زيت الزيتون يجب تناولها في اليوم للاستفادة من فوائده؟ علامات في بيتك أو في جسمك تدل على اصابتك بالسحر .. المرض الذي أتعب الكثير؟ الفنانة السعودية التي خطفت العيون بجمالها تختطف القلوب بارتداء الحجاب .. فمن تكون ؟ شاهد الصور ؟ لن تصدق .. ضع قطعة من البصل في جواربك قبل النوم وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك؟ مواطن في السعودية حكم عليه بالإعدام وعندما وضع السيف على رقبته .. وقعت معجزة التي أبكت الجميع ! أميرة تخرج عن صمتها وتكشف لأول مرة أسباب طلبها الطلاق من الأمير الوليد بن طلال والمفاجأة في زوجها الثاني وجنسيته ومهنته ؟ شاهد صورة مسربة صادمة للفنانة هنا الزاهد قبل الشهرة وعمليات التجميل .. لن تتخيل كيف كانت ؟ خلطة سحرية لخفض مستويات السكر المرتفعة وحرق الدهون ومنع هبوط السكر وضغط الدم .. تعرف عليها؟ اذا كنت مريض سكري توقف عن تناول هذه الفاكهة فهي ترفع السكر في الدم فورا وتدمر هرمون الأنسولين هام للرجال فقط.. هذه المشروبات تدمر العضو الذكري وتؤدي لضعف الخصوبة |تعرف عليها و تجنبها فورا اقرأ أيضاً : شاهد صور منوعة من حفل زفاف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على أميرة .. العروس الفائقة الحسن والجمال ؟ https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw اقرأ أيضاً : أصدقاء وجيران الفنان الراحل سمير غانم يفجرون مفاجأة اذهلت الجمهور ويكشفون العادات التي كان يمارسها دون علم دلال عبدالعزيز (تفاصيل مثيرة) اقرأ أيضاً : اول ظهور لـ ابنة الفنان تامر حسني بعد أن كبرت وأصبح جمالها يخطف الأنظار (الصورة) زينب والدة نور كانت المفضلة بالنسبة لعبد الحليم بين جميع أشقائها، وأبناء أشقائه جميعًا، وهي الإبنة الوحيدة التي أوصى بأن تعيش في شقته من بعده، مع والدتها “عليه”. نور هو أيضا حفيد النجم الكبير الراحل كمال الشناوي فوالده هو المخرج محمد الشناوي نجل الفنان الراحل. نشأ نور بين إسطوانات، وآلات عبد الحليم حافظ مما جعله يحلم بأن يكون «حليم الثاني» ولكن بشخصيته الغنائية دون أن يتأثر بمدرسة «جده» الغنائية. في تصريحات صحفية قال نور إنه لم يتأثر بمدرسة جده «حليم»، بالرغم من أنه تربى على صوته الرائع، مؤكدًا أنه يتمنى أن يصل لجزء بسيط مما وصل إليه عبد الحليم. نور أنتج حتى الآن 5 أغنيات لحنها له الملحن المعروف خالد البكري، والملحن عمرو طنطاوي، صاحب الجيتار فى أغانى عمرو دياب. ظهر نور في صور مع النجم عمرو دياب وذلك عندما كان طفلا أما الآن فهو في مرحلة الشباب واتجه في ملامحه إلى ملامح عبد الحليم حافظ من حيث الشعر وتقاسيم الوجه.

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