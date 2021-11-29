حفيد رشوان توفيق: نتعرض للإهانة والشتائم بعد تحريف كلام جدي ووالدتي مريضة لا تتحمل قلة الأدب

ابو ظبي - احمد الجزار - أوضح محمد عصام، حفيد الفنان رشوان توفيق، أن كلام جده عن المشكلة بين ابنته وزوجها وحفيده تم تحريفها، وتعرضت والدته المريضة للشتائم بسبب اتهامها بأنها رفعت دعوى حجر على والدها وهو ما لم يحدث.

شرح حفيد رشوان توفيق تفاصيل المشكلة، التي بدأت بعد وفاة زوجة رشوان توفيق، وأكد أنه يحترم جده ويقدره كفنان كبير، وأن حالتهم المادية جيدة ولم يقوموا بالحجر.

ورد محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر على الانتقادات التي وجهت له ولأسرته، وفيما يلي نرصد تصريحاته للبرنامج:

– في ناس حرفت كلام جدي وخلت الدعاوى المرفوعة عبارة عن دعاوى حجر، والأستاذة هبة رشوان كذبت ده إمبارح

– إحنا من إمبارح مش عارفين ننام بسبب الشتيمة والإهانة وألفاظ سيئة، وأنا من حقي أدافع عن والدتي لإنها ست مريضة لا تتحمل الشتيمة وقلة الأدب

– الدعاوى الموجودة بيننا هي دعوى ببطلان عقد قسمة تم بتصرف بالتوكيل، وبطلان عقد بيع فيلا، وإلغاء توكيل

– لا أعترض على تصرف جدي في أملاكه، لكن في الوكالة العامة لازم تبقى موافقة الأصيل صاحب عقد الوكالة موجودة، أو يديله الوكالة الخاصة بإنه يتمم بيوع أو عقود أو قسمة

– تم عمل عقد قسمة واترفع به قضية صحة توقيع من أستاذ رشوان بتوكيل عن والدتي، يعني رفع القضية باسم والدتي دون علمها

– كان الأول في عقد إن كل بنت تاخد نص شاليه، والمتبقي يتقسم على الثلاثة بالتساوي

– في نص القضية وهي شغالة عمل عقد قسمة جديد تعديل للعقد الأول، قال فيه إن شاليه كامل هيروح للأستاذة أميمة، والشاليه الثاني يتقسم

– أنا اترفع باسم والدتي قضية دون علمها ودون الرجوع لها وده خطأ، رفعها الأستاذ رشوان وفوجئنا بإنذار من أستاذة هبة على يد محضر

– الحاج رشوان كان من زمان بيجيب لكل حد زي الثاني

– الشاليهات تم شراؤها بعد وفاة الأستاذ توفيق عشان بنت جدي وجدتي، والبيوع والهبة تمت من جدتي من ذمتها بعد ما انتقلت لها عن طريق جدي، وجدتي وهبتها للبنات الثلاثة كل واحدة نصيب الثمن بالتساوي

– جدتي كانت كاتبة الأسامي، والأستاذ توفيق وقع محضر لما كانت بنت توفيق قاصر، وموافق تروح لها النصيب ده، واتقسم على الثلاث بنات بالتساوي

– بعد وفاة الحاجة كان لازم يعدل العقود وتتمضي من الأول مع الجمعية الخاصة بالقرية، والعقود كانت مطروحة قدامه ومعترضش على أي قسمة، وكان حاضر والبنات بيوقعوا العقود دي قبل ما يعمل عقد القسمة بشهر

إحنا حالتنا المادية مش وحشة ومش طمعانين في قرش، عايزين كل حاجة كما تركتها جدتي لأمي والبنات كلهم

– إحنا لم نحجر على الحاج رشوان ولا حد يقدر يتطاول

– هو فنان محترم وبحبه وجدي وجزمته فوق رقبتي، بس إحنا بنتهاجم عشان الناس حرفت كلامه

– قانونيا الأموال اللي تصرف فيها مملوكة باسم والدتي ملكية خاصة من سنة 2000، والعقود تمت قدامه، وطرح الموضوع للقسمة أكثر من مرة ولم يعترض على أي شيء

– المشكلة إن مشكلة عائلية بقت على السوشيال ميديا وعلى الهواء، والموضوع فيه تطورات كثير، والناس مش بتسكت على الشتيمة وقلة الأدب والإساءة لوالدتي.

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