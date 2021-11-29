العمر والاسم الحقيقي للفنانة فيفي عبده يصدم جمهورها .. والمفاجأة في عدد زيجاتها وحجم ثروتها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اخبار مشاهير تبقى ذات اهمية في كل زمان ومكان فعلى امتداد الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية وعدد من وسائل الإعلام المصرية معلومات خاصة تنشر لأول مرة حول الحياة الشخصية للفنانة المصرية فيفي عبده حيث تضمنت معلومات سرية كإسمها الحقيقي وعمرها وحجم ثروتها التي جنتها خلال سنوات من بداية انخراطها في المجال الفني.

وبحسب وسائل الإعلام المصري فإن الفنانة فيفي عبده تبلغ من العمر 68 عاماً حيث أنها من مواليد 26 أبريل 1953 محافظة المنوفية المصرية.

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

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من جهتها كشف وسائل الإعلام المصرية أن اسم فيفي ليس الاسم الحقيقي للفنانة فيفي عبده ويعتبر هذا الاسم اسم شهرتها في الوسط الفني.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن الاسم الحقيقي للفنانة هو "عطيات عبد الفتاح إبراهيم" وقد كان والدها يعمل ضابطاً وكان رافضاً لدخولها وعملها في الفن والرقص.

وقد قررت الفنانة فيفي عبده في حينها الهروب مع خالها بسبب رفض والدها لمبدأ دخولها هذا المجال وبدأت مشوار حياتها الفني، وقامت بتحقيق حلمها الذي كان يراودها منذ طفولتها وحبها للرقص.

وقد بدأت الفنانة المصرية فيفي عبده مسيرتها كراقصة في فرقة "عاكف"، ثم ظهرت كراقصة في عدد من الأفلام والأعمال السينمائية قبل أن ترشحها إيناس الدغيدي للاشتراك في بطولة فيلم “إمرأة واحدة لا تكفي”، وكان هذا العمل هو الأول لها كممثلة، حيث نجحت في إثبات موهبتها في التمثيل بنفس القدرات التي أثبتتها في الرقص الشرقي.

وشاركت فيفي عبده في العديد من الأدوار في أفلام ومسلسلات ومسرحيات مصرية وقد كان بداية مشورها بتأدية أدوار صغيرة مثل فيلم (من عظماء الإسلام) ثم بدأت بأخذ أدوار للرقص الشرفي، وبدأت تأخذ أدوار البطولات لبعض المسلسلات، حيث كانت تظهر في أحدهما بدور شرير وبعض الأحيان بدور الطيبة.

تزوجت 7 مرات

وبحسب الوسائل الإعلامية المصرية فقد تزوجت الفنانة فيفي عبده 7 مرات وكان رجل الأعمال السعودي كمال مجاهد أول زوج لها وأنجبت منه أبنتين ثم تطلقت منه وتزوجت بعده عدة مرات.

آخر زيجات الفنانة فيفي عبده كانت من رجل الأعمال الأردني فلسطيني الأصل محمد الديراوي والذي أنجبت منه طفلة واحدة.

أبرز أعمالها

شاركت الفنانة فيفي في العديد من الأدوار سواء في الأفلام او المسلسلات او المسرحيات لكن من أبرز أعمالها التي نالت شهرة عالية هي مسلسل (الحقيقة والسراب، وكيد النسا، وسوق الخضار، ويا أنا يا أنتي، والست أصيلة )