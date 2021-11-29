وزير الداخلية قالي ماتتحركش من مكانك.. أحمد موسى يروي كواليس محاولة اغتياله (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - روى الإعلامي أحمد موسى، خلال احتفالية قناة صدى البلد، اليوم، بمرور 10 سنوات على تأسيسها.

وقال “موسى”،: “كنت في التلفزيون المصري، وتفاجئت باتصال من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينذاك، وتحدثنا، وقال لي: أنت فين؟.. قولت له أنا في التلفزيون المصري، ليرد قائلا: خليك مكانك ما تتحركش.. فيه حراسة هاتجيلك.

وأضاف: “وزير الداخلة قال لي: مسكنا تنظيم إرهابي خطط لمحاولة اغتيالك، وناقص التنفيذ فقط”، متابعا: “لقيت حراسة جاية لي في ساعتها”.

واحتفلت قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وعرضت تقريرا عن الأعمال المميزة التي تمت خلال السنوات الماضية، وأول لقطات بُثت على القناة.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم الأحد، بدأت في تمام السادسة مساء، للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس قناة صدى البلد.

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