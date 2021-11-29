الرياض - محمد الاطلسي - كما معروف فإن الوسط الفني وخاصة المصري مليء بالمشكلات التي تنشأ بين الممثلات وأزواجهن بسبب الأدوار الجريئة التي يقدمنها على شاشات السينما، حيث تم حل بعض هذه المشكلات وأخرى تطورت حتى وصلت إلى الطلاق أو الانفصال بشكل نهائي. تحية كاريوكا II الأخبار الأكثر تصفحا الآن حيرت الأطباء .. هذه الفاكهة تضبط السكر في الدم وتمنع الكوليسترول الضار.. تناولها بهذا التوقيت؟ احذر .. لا تتناول هذه الوجبه على الفطور ابدا ترفع السكر و تدمر الإنسولين و يهيج القولون العصبي.. تجنبها للأبد أبرزهن فاتن حمامة وسمية الخشاب وإيناس النجار : فنانات تطلقن من أزوجهن بسبب مشاهد جريئة وساخنة .. لن تصدق الأسماء مفاجأة مدوية.. فنان مصري كبير يفجر اعترافات نارية بمعاشرة الفنانة هيفاء وهبي 4 سنوات ؟.. لن تصدق من هو؟ فضيحة كبرى وخطأ كارثي لا يغتفر في مسلسل أرطغرل - شاهد الفيديو والصورة؟ إكليل الجبل .. الكنز الذي أذهل الاطباء بقدرته على تقوية الدماغ وتعزيز نمو الشعر وحماية العيون وفوائد أخرى لا تتوقعها نعمة من الله .. هذه البذور الصغيرة المختلفة الألوان مفعولها سحري تخفض سكر الدم فورا وتحفز إنتاج هرمون الأنسولين! اعترافات جريئة.. ممثلة شهيرة تصدم الجمهور وتتحدث عن علاقاتها الجنسية المتعددة وكيف واعدت خمسة رجال ؟ لا مشاكل صحيه بعد اليوم .. 5 نصائح ذهبية لنظام غذائي له تأثير إيجابي على الكوليسترول وصحة القلب صدمت ابنتيها ..تعرف على آخر كلمة نطقت بها دلال عبد العزيز قبل وفاتها ؟! فتاة في السعودية عاشت 35 عاما في الفقر دون علمها أنها ثرية قبل أن تكتشف المفاجأة التي قلبت حياتها رأسا على عقب مشروب شائع يتناوله الكثيرون يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير.. تجنبه فورا تحذير : فعل هذا الأمر في «الحمام» يؤدي إلى أمراض في الدم والمعدة والرئتين - تفاصيل أكثر لن يضحك عليك أحد بعد اليوم .. بهذه الطريقة البسيطة تكتشف الفرق بين زيت الزيتون البكر من المغشوش؟ فنانة شهيرة قدمت الإغراء الفج وظهرت عارية في الأفلام وندمت على رفض قبلة فنان أحمد زكي .. فمن تكون؟ أسرار الخلطة السحرية لتبييض الوجه والجسم والأماكن الحساسة في زمن قياسي .. بياض الثلج من أول استخدام ؟ لا يهتم فيها العرب عكس الغرب : تعرف إلى أهم 4 مكملات غذائية للرجل عند تقدمه بالعمر .. تعرف عليها كشف السر الخطير الذي أخفته بوسي عن نور الشريف ومات دون أن يعرفه .. لن تصدق ماذا يكون؟ العمر والاسم الحقيقي للفنانة فيفي عبده يصدم جمهورها .. والمفاجأة في عدد زيجاتها وحجم ثروتها ؟ قشور هذه الفاكهة اللذيذة تخبئ أسرارا تكافح أخطر الأمراض وتقيك من الشيخوخة .. لن تستغني عنها بعد اليوم؟ وداعًا لحقن الأنسولين : مشروب طبيعي بسيط ينتج هرمون الأنسولين للجسم ويخفض نسبة السكر في الدم ويعالج المشاكل المرافقة لمرض السكري (طريقة التحضير) للمتزوجين فقط .. تحذير خطير من 5 أكلات تدمر الصحة الجنسية وتقضي على الرغبة تماماً ( تعرف عليها ) ثروتها 8 مليار دولار .. سيدة أعمال في السعودية تتزوج من سائقها الفقير والمفاجأة في جنسيته ؟ فعّالة ومجربة : لن تصدق ماذا يحدث لجسمك أذا وضعت صابونة تحت سريرك قبل النوم ( تفاصيل ) دراسة علمية حديثة تفجر مفاجأة : لهذه الأسباب تحب المرأة وضع وسادة بين فخذيها عند النوم؟ يجهلها معظم الناس دون معرفة .. علامات في البطن تدل على نقص شديد في فيتامين B12 الضروري للجسم فوائد مذهلة عند وضع القرنفل تحت اللسان قبل النوم كل ليلة .. لن تستغني عنها طوال حياتك؟ فنان يمني شهير يتحول جنسياً إلى أنثى متكاملة متفوقا على كل النساء بعمليات تجميل مذهلة ( شاهد الصور قبل وبعد ) يغنيك عن الفياجرا .. فوائد غير متوقعة عند خلط العسل مع الكاجو لحياة زوجية سعيدة ( طريقة التحضير) أميرة تخرج عن صمتها وتكشف لأول مرة أسباب طلبها الطلاق من الأمير الوليد بن طلال والمفاجأة في زوجها الثاني وجنسيته ومهنته ؟ هام للرجال فقط.. هذه المشروبات تدمر العضو الذكري وتؤدي لضعف الخصوبة |تعرف عليها و تجنبها فورا اقرأ أيضاً : شاهد صور منوعة من حفل زفاف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على أميرة .. العروس الفائقة الحسن والجمال ؟ https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw اقرأ أيضاً : هل تتذكرون الفنانة كريمان؟ .. لن تصدق كيف تغيرت ملامح واجهه بعد اختفائها 40 عاماً (الصور) اقرأ أيضاً : ظهور نجل نور الشريف في مسلسل “الحاج متولي” بعد اختفاءه قبل 23 سنة .. والصدمة في مهنته الحالية! البداية ووفقا لتقرير نشره موقع صورة مع الفنانة تحية كاريوكا، فقد كشفت عن أنها انفصلت عن زوجها المخرج فطين عبد الوهاب بعد أحد أفلامها بسبب شدة غيرته عليها. سهير رمزي قالت الفنانة سهير رمزي إنها تطلقت 7 مرات كان معظمها بسبب غيرة أزواجها الشديدة وتقديم مشاهد جريئة. كشفت سهير، في أحد حواراتها، عن أن غيرة أزواجها كانت تدفعها لرفض الأفلام، فقد رفضت أكثر من سبعين فيلمًا، ورغم ذلك لم تسلم من الغيرة، مضيفة: "أتذكر بعد فيلم المذنبون كنت متزوجة من محمد الملا وأصابه الجنون بعدما شاهد الفيلم وحدث الطلاق مباشرة في نفس يوم عرض العمل". فاتن حمامة النجمة الكبيرة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة طلقها زوجها المخرج عز الدين ذو الفقار بسبب مشهد قبلة الفنان عمر الشريف لها في فيلم "صراع في الوادي". لبلبة كشفت الفنانة لبلبة عن سبب طلاقها من زوجها الفنان حسن يوسف، موضحة أنها كان هناك اتفاق مبرم بينهما بأن تخلو أفلامها من مشاهد القبلات، ولكنها أخلت بالاتفاق بعد مشهد قبلة الفنان حسين فهمي لها في فيلم "بنت بديعة"، حيث غنها وافقت على تقبيل حسين فهمي بعد إصرار المُخرج حسن الإمام. سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب انفصلت عن الملياردير السعودي، الذي لم تكشف عن اسمه، بسبب مشاهدها الجريئة في فيلم "حين ميسرة"، الذي أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه بسبب مشاهده شديدة الجرأة.

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