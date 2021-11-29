كارولين عزمى تنشر رسالة غامضة على فيسبوك

اثارت الفنانة كارولين عزمى قلق جمهورها بسبب منشور لها عبر موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” .

وعلقت كارولين خليل فى المنشور قائلة : “ الحمد لله كل شيء قسمة ونصيب وربنا يكتب الخير للجميع ” .

وهو الأمر الذى جعل البعض يتكهن بانفصالها عن خطيبها ، الا ان البعض أعاد نشر منشور كانت قد نشرته تهنئه فيه بعيد ميلاده منذ عدة أسابيع .

وتشارك كارولين عزمى حاليا فى بطولة مسلسل ابو العروسة 3 ،والذى كان بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزاءه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام.

وكانت قدهنّأت الفنانة كارولين عزمي، خطيبها رجل الأعمال بيشوي ويليم بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت كارولين لخطيبها من خلال صورتيهما: "كل سنة وانت احلى واغلى هدية ربنا مدهالى".