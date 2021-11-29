غدا.. انطلاق معرض مدينتي للكتاب بمشاركة 40 دار نشر

تحت شعاء "القراءة كالماء والهواء"، ينطلق غداً "معرض مدينتي للكتاب" في دورته الأولى، بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي ، وذلك برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى .
وتبدأ فعاليات "معرض مدينتي للكتاب" مساء غد الثلاثاء 30 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 40 دور نشر .
ويشارك في المعرض أكثر من أربعين دار نشر وتوزيع ، على رأسها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة الأهرام، ودار الشروق، والدار المصرية اللبنانية، ودار نهضة مصر للنشر، مكتبات سور الأزبكية، ومؤسسة إبداع للترجمة والنشر، فضلا عن عشرات مؤسسات النشر الأخرى.
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