تعرف على أول تعليق من بسمة وهبة بعد وعكتها الصحية

طمأنت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها ، على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء تقديمها حلقة برنامجها 90 دقيقة ونُقلت على أثرها إلى المستشفى.

وكتبت بسمة وهبة، عبر صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: الحمد لله.. أزمة وعدت.. ربنا بيبتلينا.. ومن رحمته بينجينا.

ومنع الطبيب المعالج، للإعلامية بسمة وهبة، أي زيارات إلى غرفة الرعاية المركزة، في ظل التوافد الكبير من أصدقاء ومحبي الإعلامية، مشددًا على أن ذلك الأمر يعرضها للإرهاق.

وفى الوقت الذي تخضع فيه الإعلامية للعلاج، يرقد خالها في غرفة مجاورة، وهو في حالة خطرة حيث يعاني من انشطار في الشريان الأورطي وتم عمل عملية قلب مفتوح ولا يعلم كل منهما بوجود الآخر، رغم أنهما يخضعان للمتابعة من "طبيب واحد".

وفي وقت سابق، أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة، نقلها للرعاية المركزة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها، بعد أن ذكر تشخيص الأطباء وجود اشتباه في ذبحة صدرية.

وقالت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة: "بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل .. فضلا وليس أمرا، حيث نقلت للرعاية المركزة".

واعتذرت الصفحة الرسمية لجمهور الإعلامية بسمة وهبة عن عدم استكمال حلقة الأربعاء من برنامج "90 دقيقة" نظرًا لتعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل.