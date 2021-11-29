كريم عبد العزيز يتصدر الأعلى مشاهدة بعد تكريمه من مهرجان القاهرة

تمكن الفنان كريم عبد العزيز من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ”

حيث حققت مقطع الفنان كريم عبد العزيز ، لحظة تكريمه ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب .

وينظم مهرجان القاهرة السينمائي، ندوة للنجم كريم عبد العزيز اليوم الاثنين في الواحدة ظهرا، حيث يحاوره الناقد طارق الشناوي، وذلك بعد تكريمه بافتتاح المهرجان.

وعبر الفنان كريم عبد العزيز، عن فرحته وتقديره بالتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١.

ونشر كريم عبد العزيز ، عدة صور أثناء تكريمه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وعلق قائلا: جائزة التميز التي تحمل اسم الراحلة العظيمة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43.. شكرا إدارة المهرجان .. شكرا الموهوبة مني زكي شكرا الجمهور الحبيب.

وقال كريم عبد العزيز، خلال الحفل : "بحمد ربنا إني واقف قدام حضراتكم".

وتابع الفنان كريم عبدالعزير:"عايز أشكر أسرتي وأبويا اللي له فضل كبير عليا بعد ربنا، واللي حاضر للحفل الجميل ده"، قبل أن يصفق الحضور بحراره.

ووقف المخرج الكبير محمد عبد العزيز، تحية لنجله الفنان كريم عبدالعزير، والحضور، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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