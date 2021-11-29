ابنة رشوان توفيق ترد على حفيده:”كل أملاكنا من مال والدي واحتفظ بأسرار أخجل أقولها”

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، على حفيده محمد عصام، وذلك بعد تصريحات الأخير عن تفاصيل الأزمة بين جده ووالدته ووالده.

أوضحت هبة رشوان أن الدعاوى القضائية المرفوعة بواسطة أختها ضد والدهما ليس من بينها دعوى حجر، وشرحت تفاصيل هذه الدعاوى، والإجراءات التي اتخذها رشوان توفيق وسببها.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر، أكدت هبة رشوان حرص الأسرة على لم المسألة، ونرصد فيما يلي تصريحاتها للبرنامج:

– أنا كنت مش ناوية أتكلم أبدا، وكنا مكتفين بحلقة أخي وزميلي دكتور عمرو الليثي

– لم يصدر على لسان رشوان توفيق أو أحد منا أن هناك قضية حجر، قلنا في قضايا في المحاكم

– فوجئت بابن أختي كاتب ما مفاده إن إحنا رفعنا قضية لإن جده بالتوكيل العام من أمه تصرف في أملاكها الخاصة

– كل أملاكنا وكل ما هو مكتوب باسمنا مال الرجل، وكلنا من زمان عاملين توكيلات عامة للحاج رشوان وأمي كانت عاملة له توكيل في حال أراد أن يسترد أملاكه

– ما حدث في الواقعة إنه تم إجراء والرجل وجد فيه إجحاف لبنت أخويا في توزيع حاجة، فحب يعيد الأمور إلى نصابها وإعطاء الحقوق لأصحابها

– كان في 4 شاليهات، أنا شاليه وآية أختي شاليه وبنت توفيق أخويا الله يرحمه شاليه والرابع على المشاع، وانتبهنا إن البنت لها حق والدها الضعف، ووالدي قال ندي البنت شاليه وكل واحدة شاليه كما يقول الشرع

– هناك من يقول طالما الابن مات بنته لها الثلث، هذا لما يكون ميراث والرجل مات، لكن الرجل حي يرزق

– أمي وأختي لم تعملا في يوم من الأيام، والمال مال الرجل والعائلة كلها تعلم بذلك

– عندما يقول إنه ورث عن جدته وكان عندها أرض زراعية، والله الأرض ما جابت غير 150 ألف جنيه ويشهد بذلك بنات الخالة

– هو تكلم عن إجراءات أخذها أبويا، ولم يقل لماذا أخذها، وإذا الأخ محمد عصام زاد عن الكلام سوف أقول لماذا اتخذها أبي

– والدي أحس إن إحنا أخذنا من المال أكثر من ابنه فحب يدي بنت ابنه شاليه

– القضايا المرفوعة حاليا قضية إلغاء توكيل والدة محمد عصام لأبويا، والقضية الثانية أن يعود الشاليه الرابع على المشاع بيننا إحنا الثلاثة

– رشوان توفيق الذي يخشى الله مش ممكن يظلم حد أبدا

– اتصلت بأختي ولم ترد وعلاقتي بها ليست جيدة

– أشياء كثيرة حدثت منذ وفاة الأم لا نريد الحديث عنها، وأحتفظ بأسرار أخجل أقولها.

اقرأ أيضا

حفيد رشوان توفيق: نتعرض للإهانة والشتائم بعد تحريف كلام جدي ووالدتي مريضة لا تتحمل قلة الأدب

دنيا سمير غانم تكشف عن طلب والدتها من رشوان توفيق خلال فترة مرضها

رشوان توفيق يكشف تفاصيل دعوى للحجر عليه من زوج ابنته للسيطرة على أمواله

بسبب “شاليه” وتوكيل.. تفاصيل الأزمة بين الفنان رشوان توفيق وابنته