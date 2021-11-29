أول تعليق لـ بسمة وهبة بعد تعرضها لأزمة صحية ودخولها العناية المركزة

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأنت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها على حالتها الصحية بعدما تعرضت لوعكة مفاجئة على الهواء خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” عبر قناة “المحور” منذ أيام.

وفي أول تعليق لها بعد تحسن حالتها الصحية كتبت بسمة وهبة عبر حسابها على “إنستجرام” ، “الحمد لله.. أزمة وعدِّت، ربنا بيبتلينا، ومن رحمته بينجِّينا”.

وتعرضت بسمة وهبة لوعكة صحية طارئة خلال حلقتها من برنامج “90 دقيقة” منذ أيام على شاشة قناة المحور ونقلت على إثرها إلى المستشفى.

وتحدث أحد القائمين على برنامجها “90 دقيقة” لبرنامج “et بالعربي” خلال الأيام الماضية، وكشف بعض المعلومات عن حالتها الصحية حيث أكد أن الفحوصات التي خضعت أشارت إلى اشتباه لذبحة صدرية وتم نقلها إلى العناية المركزة، ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية المصرية على “فيس بوك” صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى وطالبت بالدعاء فجاء بيان الصفحة: “بنطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل .. فضلا وليس أمرا، حيث نقلت للرعاية المركزة”.

يذكر أن بسمة وهبة قد تعرضت لحادث في شهر أغسطس الماضي خلال قضاء عطلتها مع أسرتها، بعد أن نشب حريق في مركبها في مارينا بالساحل الشمالي، واستغاثت بسمة وقتها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على” انستجرام” وطالبت أصدقائها ومتابعيها بإنقاذها بعد تعرض المركب الذي تتواجد فيه مع ابنتها في عرض البحر، لحريق تسبب في تعطله.

ولم تكن هذه المرة الاولى التي تتعرض فيها بسمة وهبة لوعكة صحية على الهواء إذ اضطرت لإنهاء إحدى الحلقات يوم 26 أكتوبر الماضي بسبب شعورها بالتعب المفاجيء.

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