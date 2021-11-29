لأول مرة بالشرق الأوسط عرض ”صلاة من أجل المسلوبين” في مهرجان القاهرة

يعرض اليوم الفيلم الروائي "صلاة من أجل المسلوبين"، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في الساعة الـ 3 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، فيما سيكون عرضه الثاني في الساعة الـ 7 غدًا الثلاثاء، في سينما الزمالك 1.

فيلم "صلاة من أجل المسلوبين" من إخراج تاتيانا هيزو، ومن إنتاج المكسيك وألمانيا والبرازيل، وأحداث الفيلم تدور في بلدة جبلية في المكسيك، حيث تستولي ثلاث فتيات صغيرات على منازل أولئك الذين فروا وارتدوا ملابس النساء عندما لا يراقبهم أحد، ولديهم مكان للاختباء فيه للبقاء في مأمن من أولئك الذين سيأسرونهم، لكن أصداء العنف القاتمة تصبح تهديدا لا مفر منه.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

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