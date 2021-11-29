مهرجان ”شيماء ارجعي” يتصدر مواقع التواصل .. والجمهور: دي طلعت بطة

حقق كليب مهرجان شيماء ارجعي متخافيش على قناة منتج الأغنية «دنجوان برودكشن» بمنصة «يوتيوب» اكثرمن الـ600 ألف مشاهدة في 6 أيام فقط، وأصبح حديث وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، محاولين البحث عن شيماء، مكتشفين في نهاية المهرجان انها ليست فتاة بل «بطة».

حيث ظهر الشاب في الكليب الغنائي، وهو يرتدي ملابس بسيطة بحثا عن شيماء تحت السيارات، قائلا من بين كلمات المهرجان: إرجعي متخافيش ، الشارع والحواري ماشي أنا مش داري، بقيت أقول مواويل.