حقق كليب مهرجان شيماء ارجعي متخافيش على قناة منتج الأغنية «دنجوان برودكشن» بمنصة «يوتيوب» اكثرمن الـ600 ألف مشاهدة في 6 أيام فقط، وأصبح حديث وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، محاولين البحث عن شيماء، مكتشفين في نهاية المهرجان انها ليست فتاة بل «بطة».
حيث ظهر الشاب في الكليب الغنائي، وهو يرتدي ملابس بسيطة بحثا عن شيماء تحت السيارات، قائلا من بين كلمات المهرجان: إرجعي متخافيش ، الشارع والحواري ماشي أنا مش داري، بقيت أقول مواويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهرجان ”شيماء ارجعي” يتصدر مواقع التواصل .. والجمهور: دي طلعت بطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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