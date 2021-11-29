أميتاب باتشان ينشر بوستر ”Runway 34” ويعلق: اربطوا الأحزمة واجلسوا بإحكام

يبدو أن محبي النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان اقترب موعدهم لمشاهدة عمل جديد من أعماله، حيث أعلن صناع فيلم "MayDay" أنه تم تغيير عنوان الفيلم إلى "Runway 34"، والذى يقوم ببطولته النجم الأسطورى.

بالانتقال إلى Instagram ، كتب Ajay Devgn الذى يخرج الفيلم أيضًا ، "MayDay أصبح الآن Runway 34" وهو فيلم تشويق مستوحى من الأحداث الحقيقية الخاصة بي" فى حين نشر أميتاب بوستر الفيلم على صفحته الخاصة بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلا، "تم تغير MayDay هو الآن Runway 34 اربطوا أحزمة المقاعد واجلسوا بإحكام، مستوحى من الأحداث الحقيقية ، لهبوط Runway34، من المقرر طرح الفيلم 29 أبريل 2022.

وكان قد ظهر النجم اميتاب باتشان في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد Runway34 الذي يشارك في بطولته النجم اجاي ديفجان، ونقل موقع انديا توداي لقطات من موقع تصوير الفيلم ظهر خلالها اميتاب باتشان بموقع تصوير خارجي للفيلم بمدينة مومباي الهندية، والى جانب باتشان، ظهر اجاي ديفجان بموقع التصوير مرتديا لزي رسمي.