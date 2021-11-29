بعد اكتشاف إصابة أحد ركاب الطائرة بمتحور كورونا الجديد.. عزل خالد عليش وزوجته 7 أيام

ابو ظبي - احمد الجزار - وصل المذيع خالد عليش وزوجته المذيعة الرياضية ميرهان عمرو، على متن خطوط الطيران الإثيوبية، اليوم الإثنين، قادمًا من جنوب إفريقيا، بعد فشل إقامة شهر عسل بشكل مختلف بعد زواجهما منذ أيام، نظرا لاكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد أوميكرون.

وحسب مصدر مطلع فإنه تم اكتشاف إصابة لمصري قادم على نفس الطائرة بفيروس كورونا المستجد وتحويله لمستشفى حميات العباسية بسبب سلالة أوميكرون الخطرة، بينما تم التأكد من سلبية عينة التحاليل الخاصة بعليش وزوجته بعد إجراء تحليل ID NOW.

وأشار المصدر إلى أن عليش وزوجته وقعا إقرارا ذاتيا بالعزل المنزلي لمدة 7 أيام حسب بروتوكول الحجر الصحي المتبع من وزارة الصحة والسكان لمواجهة السلالة الجديدة الظاهرة في دولة جنوب إفريقيا.

في السياق ذاته، قررت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الطوارئ الصحية وذلك لمنع تسلل المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التحذير الكبير من منظمة الصحة العالمية من حجم انتشاره على مستوى العالم وخاصة في جنوب إفريقيا خلال الفترة الماضية.

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