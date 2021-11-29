بعد مرور 4 أشهر.. كارولين عزمي تعلن انفصالها عن خطيبها

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة كارولين عزمي انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال بيشوي ويليام بعد مرور نحو 4 أشهر على خطبتهما، حيث احتفلا بالخطوبة في 15 يوليو الماضي.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، كتبت كارولين عزمي “الحمد لله كل شيء قسمة ونصيب وربنا يكتب الخير للجميع”.

من ناحية أخرى تنتظر كارولين عزمي عرض الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ووفاء صادق، نور محمود، هدير عبد الناصر.

كما يعرض لكارولين عزمي في الوقت الحالي حكاية “النظارة البيضا”، من الموسم الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” ، عبر شاشة قناة ON.

حكاية النظارة البيضا من بطولة أمير المصري، كارولين عزمي، أحمد حلاوة، أحمد صيام، سماء إبراهيم، ومصطفى أبو سريع، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام النجار.

اقرأ أيضا

كارولين عزمي ترقص على أغنيات صباح وشاكوش في حفل خطوبتها (فيديو)

بعد اكتشاف إصابة أحد ركاب الطائرة بمتحور كورونا الجديد.. عزل خالد عليش وزوجته 7 أيام

ابنة رشوان توفيق ترد على حفيده:”كل أملاكنا من مال والدي واحتفظ بأسرار أخجل أقولها”

بسبب “شاليه” وتوكيل.. تفاصيل الأزمة بين الفنان رشوان توفيق وابنته