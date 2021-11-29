آية قرآنية على ملابس ممثلة عربية شهيرة يفجر موجة غضب واسعة .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - تسبب ارتداء ممثلة عربية شهيرة لقميص (تي شيرت) تضمن آية قرآنية غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت الممثلة الأردنية "فيدرا" خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السبت الفائت مرتدية قميصا كتب عليه عبارة: "أمم أمثالكم" المأخوذة من الآية: "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم". II الأخبار الأكثر تصفحا الآن أشهر فنانة اغراء اعتزلت المشاهد الساخنة بسبب أحمد زكي : اندمج وعورني حتى نزفت؟ لن تصدق كيف بدت بطلة مسلسل «حب للإيجار» بعدما تغير شكلها تماما.. والجمهور في صدمه!! - شاهد فتاة حسناء نست هاتفها في المنزل والكاميرا مفتوحة وعندما عادت لأحضارة كانت الصدمة التي لاتخطر على بال؟ اقوى مزيج جبار لتخسيس البطن في 7 أيام .. تناول ملعقة من زيت الزيتون صباحًا بهذه الطريقة وشاهد النتيجة بنفسك؟ حتى لو كنت ستموت عطشا.. لا تتناول هذا المشروب أبدا مهما كانت الظروف يؤدي إلى الوفاة مباشرة هذا ما سيحدث إذا قمت بتدليك فروة رأسك يومياً لمدة أربع دقائق.. ستدهشك النتائج حقاً..! ظهرت في مشاهد فاضحة ومنعت من دخول مصر.. حكاية الراقصة التي كشفت علاقتها برئيس هذه الدولة العربية ؟ منها جفاف البشرة وظهور التجاعيد المبكرة : 10 أخطاء فادحة ترتكب كل صباح أثناء غسيل الوجه .. تعرفوا عليها وتجنبوها فوراً؟ معلومات مذهلة للغاية بشأن علاقة البطاطا بعلاج ارتفاع ضغط الدم؟ معجزة طبية حقاً .. لن تتوقع تأثير تناول مزيج العسل والثوم على الريق في صحتك؟ لعلاقة زوجية ناجحة من أول ليلة الدخلة .. إليك أسرار الأطعمة التي يجب على الرجل تناولها ؟ الناس بتحب البوس .. اعترافات نارية لأشهر ممثلة إغراء في مصر : قولت لجوزي أنا مش بنت الشعراوي دراسة علمية حديث تكشف عن «قوة العلاقة» بين تساقط الشعر وتناول القهوة | معلومات أكثر طالبة في السعودية شعرت بألم شديد في بطنها وعندما ذهبت إلى المستشفى .. كانت الصدمة التي أذهلت الأطباء ؟ أكثر فعالية 100 مرة من المضادات الحيوية : هذا ما يحدث داخل جسمك عند تناولك ماء الثوم يومياً .. لن تتخيل النتيجة؟ ا لسؤال الذي حير الكثيرين .. متى يكون الطلاق محرماً ومتى يكون واجباً ؟! أتذكرون الفنانة «بوسي» زوجة نور الشريف .. شاهد إطلالة صادمة لها بعدما تقدمت بالعمر وشكلها أصبح مختلفاً تماماً ماذا تعرف عن سكر الدم التراكمي .. إليك 3 أسرار لخفضه بطريقة مذهلة وبدون أدوية ؟ امراة حسناء تدخل في غيبوبة.. وعندما استيقظت اكتشفت مفاجئة غريبة أذهلت الجميع ( صورة ) لا تستهين فيها : علامات على أظافرك تعني ارتفاع خطير في مستويات الكوليسترول الضار وتحذير من أمراض الشرايين؟ مشروب موجود في كل منزل له مفعول سحري مذهل للرجال والنساء ( المكونات ) هذه العلامة على العين قد تكون مؤشراً هام على نقص فيتامين B12 المهم للجسم.. اليك الحل النهائي؟ لن ترميها بعد اليوم : قشرة هذه الفاكهة لعلاج البواسير والإسهال والتهاب القولون وفوائد ثمينة لا يستغني عنها أحد؟ طريقة بسيطة تخلصك من الكوليسترول للأبد.. تعرف عليها مشروب طبيعي وبسيط على الريق ينظم مستوى السكر في الدم ويعالج التهاب الحلق ويساعد على إنقاص الوزن .. تعرف عليه؟ لن تصدق : هذا ما يفعله الموز ذو «النقاط السوداء» في جسمك ؟ الكشف عن هوية الزوج « السري » للسندريلا سعاد حسني الذي تسبب بانتحار 6 من ضباط الموساد ؟ خل التمر .. كنز مذهل يجهله الانسان لحياة صحية قوية وطاقة جبارة للرجال والنساء على مدار اليوم وفوائد لا تحصى - تفاصيل أكثر أميرة تخرج عن صمتها وتكشف لأول مرة أسباب طلبها الطلاق من الأمير الوليد بن طلال والمفاجأة في زوجها الثاني وجنسيته ومهنته ؟ هام للرجال فقط.. هذه المشروبات تدمر العضو الذكري وتؤدي لضعف الخصوبة |تعرف عليها و تجنبها فورا اقرأ أيضاً : طالبة في السعودية شعرت بألم شديد في بطنها وعندما ذهبت إلى المستشفى .. كانت الصدمة التي أذهلت الأطباء ؟ https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw اقرأ أيضاً : دخلوا غرفة نومها وعندما فتحوا باب الدولاب اكتشفوا صدمة العمر .. هذا ما حدث بعد وفاة دلال عبد العزيز ! اقرأ أيضاً : لن تصدق ماذا سيحصل لجسمك إن تناولت منقوع لبان الذكر قبل النوم.. أشبه بمعجزة وأثارت هذه الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل فهاجم بعضهم الممثلة الأردنية معتبرين تصرفها مسيئًا للدين الإسلامي مؤكدين أنه لا يجوز وضع الآيات القرآنية على الملابس بهذه الطريقة ، بينما اعتبر البعض أنها أرادت إظهار دعمها للحيوانات والطيور. وفي هذا السياق كتب عيد ربيع آل شيخون: "حقوق الحيوان والطيور والزواحف والكائنات الحية لا تتم عبر لفظ على الملابس..من القرآن لان أيضا القرآن الكريم الذي يطلب بالرفق .بالحيوان بلفظ امم امثالكم يطلب أيضا بعدم التبرج ..اما نحن نأخذ كلمات على هوانا..!". وقال مغرد أخر: "كلام الله ليس للملابس والزينة. كلام الله للفهم ويكون في قلبك". ومن جانبه رفض الداعية الأزهري إبراهيم عبد الراضي هذا التصرف وقال في تصريحات لموقع "هنا" المصري : إن الملابس تُمتهن وقد يتم الدخول بها إلى أماكن لا يجوز دخولها بآيات من كتاب الله تعالى، إذ قال الله في كتابه العزيز: "في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون»، فلذلك لا بد من التأدب مع الله عز وجل، ولا يجب تعريض آياته وقوله الكريم «للامتهان والمبتزلات".

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