لم يغادر منزله بسبب المعجبات وهذا رأيه في “نمبر وان”.. أبرز تصريحات كريم عبدالعزيز في “القاهرة السينمائي”

ابو ظبي - احمد الجزار - عقد الفنان كريم عبدالعزيز ندوة خاصة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الاثنين، بمناسبة تكريمه خلال هذه الدورة، وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي.

تحدث كريم خلال الندوة عن تكريمه من مهرجان القاهرة، وأكثر الأدوار التي أثرت فيه، ورأيه في لقب نمبر وان، وغيرها من التصريحات التي رصدناها في التقرير التالي.

أبرز تصريحات كريم عبدالعزيز في ندوة مهرجان القاهرة..

أوضح كريم عبد العزيز أنه إذا عرض عليه دور ديني أو تاريخي سيقبله على الفور.

فيلم “كيرة والجن” الذي ينشغل في تصويره هذه الأيام يعتبر تاريخي نوعا ما، لأن أحدثه تدور في عام 1919 ويرصد حقبة زمنية مهمة.

كشف كريم عبد العزيز سبب ظهوره بشارب ثقيل ويرجع إلى الشخصية التي يقدمها في فيلم “كيرة الجن” “أحمد كيرة”، مشيرا إلى أن التصوير لا زال مستمرا لذا عليه أن يحافظ على نفس الشكل.



أما عن مسلسل “الاختيار 3” فقال إن التصوير سيبدأ قريبا لكنه ليس لديه أي تفاصيل تخص الجزء الجديد، والذي يشاركه في بطولته أحمد السقا وأحمد عز.

أكثر شخصية تأثر بها هي شخصية “يحيى راشد” التي جسدها في فيلم “الفيل الأزرق”، وقال ” بتحس ان الشخصية مأثرة عليك في البيت بتكون قاعد وفي حاجة مش مظبوطة كأنك ملبوس”.



قال كريم عبد العزيز إن الشخصية الحقيقية أصعب بكثير من الشخصيات التي تكون من نسج خيال المؤلف لما تحمله من أبعاد كثيرة.

احنا ماكبرناش على فكرة نمبر وان .. انت بتعمل فيلم وتقدمه للناس وبتتمنى إنه يعجبهم وتعمل إيرادات ومرة تانية زمايلك يحققوا إيرادات هي الدنيا كدا.

قال الفنان كريم عبد العزيز إنه أصبح لا يغادر منزله كثيرا بسبب المعجبات.



عبر كريم عبد العزيز عن سعادته بتكريمه بجائزة تحمل اسم الفنانة فاتن حمامة ومن مهرجان عريق مثل القاهرة السينمائي، مؤكدا أن هذا أكبر تكريم حصل عليه.

رد الفنان كريم عبد العزيز على سؤال حول إمكانية خضوعه لعمليات تجميل، وقال إنه سيفكر في الأمر، ثم مازح الحضور قائلا: “لما أتم الأربعين ابقى أقول العمليات عاملة أزاي”.

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