رغم زواجها 17 مرة.. تعرف على السبب المثير والغير متوقع وراء عدم إنجاب الفنانة المصرية الكبيرة «تحية كاريوكا »

الرياض - محمد الاطلسي - تحية كاريوكا مارست الرقص والتمثيل منذ الصغر، وعملت في البداية مع الراقصة محاسن محمد التي اكتشفت موهبتها، ثم انضمت بعدها لفرقة بديعة مصابني.

تحية كاريوكا، من مواليد مثل هذا اليوم 22 فبراير من العام 1915 بمحافظة الإسماعيلية.

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وفي منتصف الخمسينيات تركت الرقص من أجل التفرغ للسينما وقامت ببطولة عدد كبير من الأفلام المهمة، منها: “لعبة الست، شباب امرأة، خلي بالك من زوزو، أم العروسة، وداعا بونابرت، السقا مات” وغيرها.

وعملت “كاريوكا” في المسرح مع الفنان إسماعيل يس، ومن بعده أسست فرقتها المسرحية مع زوجها الفنان فايز حلاوة. ونظرا لأن “تحية” سريعة الوقوع في الحب؛ تزوجت 17 مرة، والبداية كانت مع الفنان رشدي أباظة، وكانت هي أيضا الزوجة الأولى في حياة الدنجوان، حسبما ذكرت في حوار لها مع الإعلامية سوزان حسن.

وفي لقاء لها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” عبر قناة cbc أكتوبر 2017؛ قالت الفنانة رجاء الجداوي، عن زيجات خالتها تحية كاريوكا: “كانت لما بتتجوز بتحب أوي، وتنصهر في زوجها أوي، في كل زيجاتها الـ17”.

وكشفت الجداوي سبب عدم إنجاب تحية كاريوكا رغم تعدد زيجاتها؛ قائلةً: “الفن أخدها كتير، وأكيد كان نفسها تخلف، وتحديدا من رشدي أباظة، كان نفسها تخلف منه جدا، لأنهم كانوا ثنائي مميز جدا”.

وتوفيت تحية كاريوكا في عام 1999 في معهد ناصر الطبي عن عمر يناهز 80 عاما إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسي.