الرياض - محمد الاطلسي - فتاة مصرية كانت حديث الجميع بفعل ما امتلكته من الحسن، وجمال الجوهر ما جعلها واحدة من أجمل الفنانات فلقبت بـ كريمة "فاتنة المعادي"، ولدت كريمة عبدالله عبدالرحيم الأسطى، لعائلة من أصول شركسية، عام 1938، وفي عام 1955 حصلت على لقب "ملكة جمال مصر".

عشقت "فاتنة المعادي"، الفنان محمد فوزي، منذ كانت صغيرة، فكبرت وهو "فارس أحلامها"، وصوره معلقة على جدران غرفتها، حتى تزوج من الفنانة "مديحة يسري"، فتزوجت هي الأخرى من طيار مدنى، عاشت معه في المعادي، ولجمالها الشديد لقبت بـ"فاتنة المعادي"، فانفصلت عنه بعدما بدأت مشوارها الفني، وهي أم لثلاثة أبناء.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

أشهر فنان عربي عشق ملكة جمال مصر ومات في أحضانها .. لن تصدق من يكون ؟

رغم زواجها ١٧ مرة.. تعرف على السبب المثير والغير متوقع وراء عدم إنجاب الفنانة المصرية الكبيرة «تحية كاريوكا »

قم بها صباحا.. طريقة بسيطة ب3 دقائق تحسّن ضعف البصر بشكل كبير.. تعرف عليها

توقف عن تناول السكر لمدة يومين فقط.. وراقب المعجزة التي ستحدث في جسمك؟

آية قرآنية على ملابس ممثلة عربية شهيرة يفجر موجة غضب واسعة .. لن تصدق من تكون؟

اهتزاز سيارة متوقفة وبداخلها شاب وفتاة في وضع مريب في الكويت .. تفاصيل صادمة

أشهر فنانة اغراء اعتزلت المشاهد الساخنة بسبب أحمد زكي : اندمج وعورني حتى نزفت؟

لن تصدق كيف بدت بطلة مسلسل «حب للإيجار» بعدما تغير شكلها تماما.. والجمهور في صدمه!! - شاهد

فتاة حسناء نست هاتفها في المنزل والكاميرا مفتوحة وعندما عادت لأحضارة كانت الصدمة التي لاتخطر على بال؟

اقوى مزيج جبار لتخسيس البطن في 7 أيام .. تناول ملعقة من زيت الزيتون صباحًا بهذه الطريقة وشاهد النتيجة بنفسك؟

حتى لو كنت ستموت عطشا.. لا تتناول هذا المشروب أبدا مهما كانت الظروف يؤدي إلى الوفاة مباشرة

هذا ما سيحدث إذا قمت بتدليك فروة رأسك يومياً لمدة أربع دقائق.. ستدهشك النتائج حقاً..!

ظهرت في مشاهد فاضحة ومنعت من دخول مصر.. حكاية الراقصة التي كشفت علاقتها برئيس هذه الدولة العربية ؟

منها جفاف البشرة وظهور التجاعيد المبكرة : 10 أخطاء فادحة ترتكب كل صباح أثناء غسيل الوجه .. تعرفوا عليها وتجنبوها فوراً؟

معلومات مذهلة للغاية بشأن علاقة البطاطا بعلاج ارتفاع ضغط الدم؟

معجزة طبية حقاً .. لن تتوقع تأثير تناول مزيج العسل والثوم على الريق في صحتك؟

لعلاقة زوجية ناجحة من أول ليلة الدخلة .. إليك أسرار الأطعمة التي يجب على الرجل تناولها ؟

الناس بتحب البوس .. اعترافات نارية لأشهر ممثلة إغراء في مصر : قولت لجوزي أنا مش بنت الشعراوي

دراسة علمية حديث تكشف عن «قوة العلاقة» بين تساقط الشعر وتناول القهوة | معلومات أكثر

طالبة في السعودية شعرت بألم شديد في بطنها وعندما ذهبت إلى المستشفى .. كانت الصدمة التي أذهلت الأطباء ؟

أكثر فعالية 100 مرة من المضادات الحيوية : هذا ما يحدث داخل جسمك عند تناولك ماء الثوم يومياً .. لن تتخيل النتيجة؟

ا لسؤال الذي حير الكثيرين .. متى يكون الطلاق محرماً ومتى يكون واجباً ؟!

أتذكرون الفنانة «بوسي» زوجة نور الشريف .. شاهد إطلالة صادمة لها بعدما تقدمت بالعمر وشكلها أصبح مختلفاً تماماً

ماذا تعرف عن سكر الدم التراكمي .. إليك 3 أسرار لخفضه بطريقة مذهلة وبدون أدوية ؟

امراة حسناء تدخل في غيبوبة.. وعندما استيقظت اكتشفت مفاجئة غريبة أذهلت الجميع ( صورة )

لا تستهين فيها : علامات على أظافرك تعني ارتفاع خطير في مستويات الكوليسترول الضار وتحذير من أمراض الشرايين؟

مشروب موجود في كل منزل له مفعول سحري مذهل للرجال والنساء ( المكونات )

هذه العلامة على العين قد تكون مؤشراً هام على نقص فيتامين B12 المهم للجسم.. اليك الحل النهائي؟

لن ترميها بعد اليوم : قشرة هذه الفاكهة لعلاج البواسير والإسهال والتهاب القولون وفوائد ثمينة لا يستغني عنها أحد؟

طريقة بسيطة تخلصك من الكوليسترول للأبد.. تعرف عليها

مشروب طبيعي وبسيط على الريق ينظم مستوى السكر في الدم ويعالج التهاب الحلق ويساعد على إنقاص الوزن .. تعرف عليه؟

لن تصدق : هذا ما يفعله الموز ذو «النقاط السوداء» في جسمك ؟

الكشف عن هوية الزوج « السري » للسندريلا سعاد حسني الذي تسبب بانتحار 6 من ضباط الموساد ؟

خل التمر .. كنز مذهل يجهله الانسان لحياة صحية قوية وطاقة جبارة للرجال والنساء على مدار اليوم وفوائد لا تحصى - تفاصيل أكثر

أميرة تخرج عن صمتها وتكشف لأول مرة أسباب طلبها الطلاق من الأمير الوليد بن طلال والمفاجأة في زوجها الثاني وجنسيته ومهنته ؟

هام للرجال فقط.. هذه المشروبات تدمر العضو الذكري وتؤدي لضعف الخصوبة |تعرف عليها و تجنبها فورا

اقرأ أيضاً : يمشي بصعوبة وحالته منهكة .. شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي السابق الأمير مقرن بن عبدالعزيز (فيديو)

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : الفنان المصري محمود ياسين وزوجته شهيرة.. حب من أول نظرة واعتزال فن وحجاب بعد الزواج لسبب غريب.. وهذه الفنانة حاولت أن تخطفه منها

اقرأ أيضاً : شاهد.. كاميرا تجسس داخل حمام السيدات بمطعم شهير في مصر.. عامل النظافة والمدير أدليا باعترافات صادمة (فيديو)

وفي إحدى لقاءاتها من الملحن "بليغ حمدي"، والذي حاول خلالها اقناعها بالغناء، فوجئت بدعوته لرفيق له، وهو الفنان "محمد فوزي"، حلم طفولتها وشبابها، فتوطدت بعدها علاقتهما وعزما على الزواج بعدما تنتهي عدتها من زوجها الأول، شريطة أن تعتزل الفن نهائيًا لاتمام زيجتهما، لتتفرغ له، وبالفعل اعتزلت بعدما قدمت واحدًا من أشهر أفلامها "حلاق السيدات"، مع كل من "اسماعيل ياسين"، وعبدالسلام النابلسي"، وهو من إخراج "فطين عبدالوهاب".

عاشت "فاتنة المعادي"، مع "فوزي"، أسعد أيامها فكان لها الابن والأخ والحبيب والزوج، والأب الحنون لأبنائها، وبدأت معه رحلة علاجه في أمريكا بعدما أصيب بمرض نادر عقب التأميم، فتعلمت أثناء تلك الفترة فنون التمريض لتكون قادرة على مساندته وخدمته في مرضه، حتى توفي، ورغم أنها كانت في سن صغيرة لم تقبل أبدًا على الزواج بعدها وقالت عن ذلك: "لم يأتِ أحدًا يملأ الفراغ الذي تركه فوزي في حياتي".

وخلال فترة مرضه، مرّ "فوزي"، بفترة عصيبة ساءت فيها حالته النفسية، فلجأت "كريمة"، لحيلة لرفع معنوياته، بأن دفعت مبلغ مالي لواحدة من الفتيات، لاقتحام غرفته في المستشفى، وابداء اعجاب كبير له وبأعماله وطالبت بتوقيعه على أوتوجراف، وبالفعل نجح مخططها وارتفعت معنوياته من جديد.