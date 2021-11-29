التركية نسليهان أتاغول تخطف الأنظار في حفل مهرجان “ضيافة” بدبي ورضوى الشربيني تبكي

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت النجمة التركية نسليهان أتاغول، الأنظار إليها في مهرجان ”ضيافة“ الذي أقيم مساء أمس الأحد في مدينة دبي، إذ أطلت بفستان باللون البيج تميز بتطريزاته الذهبية، مع فتحة كبيرة من ناحية الصدر وشق من ناحية الساق.

وجاء التصميم بأكمام عريضة من قماش الشيفون، وقصة خصر ضيقة أظهرت رشاقتها، وتركت الفنانة التركية شعرها منسدلًا مع وضع قوس ذهبي، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية ومكياج ناعم.

وحصلت الفنانة التركية خلال المهرجان على جائزة “أفضل فنانة دولية”، فوجهت رسالة إلى جمهورها العربي، ختمتها بكلمة عربية واحدة ”بحبكم“.

وتغزل الجمهور بإطلالة أتاغول التي شبهها البعض بالقفطان أو العباءة العربية، كما أثارت إعجاب عدد من المتابعين، الذين عبروا عن إعجايهم باختيار الفنانة لإطلالة مناسبة للحدث وللبلد الذي تتواجد فيه.

شار إلى أن نسليهان كانت قد تواجدت قبل مدة في دبي، من أجل حضور افتتاح سلسلة فنادق الـ SLS، إلى جانب عدد من النجوم الأتراك، من بينهم ديميت أوزديمير، وبوراك دينيز.

وارتدت خلال تلك المناسبة فستانًا أبيض بدون كتفين مع فتحة من ناحية الساق، وتركت شعرها منسدلًا أيضًا، كما حرصت على التقاط العديد من الصور في صحراء دبي، ومشاركتها مع جمهورها في السوشال ميديا.

يُشار إلى أن نسليهان كانت قد أعلنت قبل مدة عن معاناتها مع المرض الذي تطلب منها الراحة التامة، ما جعلها تعتذر عن استكمال تصوير مسلسلها ”ابنة السفير“ لتحل مكانها زميلتها توبا بويوكوستن.

وكشفت نسليهان حينها، أنها مصابة بمتلازمة الأمعاء المتسربة، التي سببت لها مشاكل متعبة في الجهاز الهضمي.

وظهرت أتاغول بعد إعلان مرضها وقد خسرت الكثير من وزنها، ما أثار قلق متابعيها ومعجبيها.

وعلى الرغم من شكلها المرهق والمتعب، شكك البعض بسبب انسحاب نسليهان من مسلسل ”ابنة السفير“، حيث قالوا إن السبب هو انخفاض نسبة المشاهدة وليس مرضها، إذ إن العديد من الأخبار التركية كشفت عن استعداد الفنانة التركية للمشاركة في عمل جديد، كما ظهرت بعدها أتاغول في عدد من المناسبات وقد بدت بصحة جيدة.

في المقابل، أكد برنامج تركي في تلك الفترة، أن نسليهان لا تعاني من أي مرض، بل هي مدمنة على المخدرات، الأمر الذي لم ترد عليه الفنانة بأي تصريح رسمي.