الاستعانة بمذيع شاب لتقديم برنامج “90 دقيقة” بدلا من بسمة وهبة بعد تعرضها لأزمة صحية

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت شبكة قنوات المحور، عن انضمام المذيع الشاب حسام الدين حسين، إلى الشبكة لتقديم برنامج “90 دقيقة” بدلا من المذيعة بسمة وهبة، بعد تعرضها مؤخرًا لأزمة صحية على الهواء.

وأعلنت قناة المحور الخبر وذلك عبر صفحاتهم الرسمية في تدوينة، حيث أكدت: انضم المذيع حسام الدين حسين إلى شبكة قنوات المحور وسيقدم برنامج 90 دقيقة الليلة، ومن المعروف أن الإعلامية القديرة بسمة وهبة قد تعرضت إلى وعكة صحية في أثناء تقديمها حلقة الأربعاء الماضي، وتقضي الآن فترة النقاهة في منزلها بعد خروجها من المستشفى.

ومن المعروف أن الإعلامية بسمة وهبة تعرضت لأزمة صحية، وذلك في أثناء تقديمها حلقة يوم الأربعاء الماضي، وسقطت في ستوديو 90 دقيقة مغشيًا عليها، وذلك في أحد الفواصل الإعلانية للبرنامج، وتم نقلها على الفور لمستشفى دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر.

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