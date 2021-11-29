بعد أزمة رشوان توفيق.. أحمد حلاوة: وزعت ممتلكاتي على بناتي عشان مايستنوش لما أموت

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان أحمد حلاوة، عن أزمة الفنان الكبير رشوان توفيق الأخيرة مع ابنته الصغرى آية رشوان، والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وكتب أحمد حلاوة على حسابه الشخصي بـ فيسبوك: الموضوع المتداول للفنان العظيم رشوان توفيق يستلزم مني شخصيا شهادة حق، فهذا الرجل صديق حميم، وأخ كبير، وأنا من مريديه في طريق الالتزام بكل أنواعه، هو صاحب فضل، سافرت معه كثيرا فى رحلات العمل، وكان يستخسر في نفسه أي شيء.

وأضاف الفنان أحمد حلاوة: تعلمت منه العطاء، فقد كان يعطي كل ما يكسبه لزوجته وبناته، ولقد أحببته، وعندما رزقني الله بابنتين، اطلقت على بناتي، هبة وآية، تيمنا بالحاج رشوان، أنا أعلم علم اليقين أن كل ما تملك هبه وآية ووالدتهم وأولاد المرحوم ابنه توفيق، كان من مال الحاج رشوان.

وتابع الفنان أحمد حلاوة: فعندما يتصرف الأب بأملاك ابنته، التي هي في الأصل أملاكه، أو يعيد توزيعها حسب الاحتياج، فإنه حق، من ناحية أنت ومالك لأبيك، وخصوصًا لو كان المال في أصله من الأب، حتى ما ورثته على المشاع من أملاك والدتها.

واستكمل الفنان: أنا أعلم علم اليقين أن ابنته آية، لم تكن تعمل، العمل الذي يمكنها من أن تمتلك بشكل شخصي ما تمتلكه، أو ما يحقق لها ما تملك، عيب، أيها الحفيد، والزوج، أن تدفعوا الأبنة، أن تعوق الأب.

وكشف الفنان أحمد حلاوة أنه قام بتوزيع ممتلكاته على ابنتيه، وقال في تصريحات صحفية لـ”الوطن”: إنه تأثر بالفنان رشوان توفيق بشكل كبير في حياته، بداية من تسمية ابنتيه على اسمي ابنتي توفيق، «هبة» و«آية»، كما وزع ممتلكاته عليهما خلال حياته، كما فعل تماما رشوان توفيق، قائلا: «وزعت فلوسي وممتلكاتي على بناتي وأنا عايش عايزهم يتبسطوا في حياتي وميستنوش لحد ما أموت».

وأكد أن هناك بعض الممتلكات التي لا تزال باسمه وتحت تصرفه حتى يتثنى لأصحاب الحق في الورث، الحصول عليه حال وفاته، مشيرا إلى أن ما يمنحه لأبناءه وأحفاده في حياته يندرج تحت بند الـ «هبة».

وعن خوفه من تكرار سيناريو ابنة رشوان توفيق، قال: «اللي عايز يشيل حاجة يشيلها.. محدش هياخد حاجة معاه»، وأشار إلى أن ابنتيه طالبتاه باسترجاع أمواله منهما مرة أخرى بعد الأزمة الأخيرة خوفا من حدوث أي شيء يؤدي إلى أزمة مشابهة، ولكنه رفض تماما، متابعا: «بنتي قالت لي إنها خايفة في يوم من الأيام يحصل حاجة وحد من أولادها يزعلني، خصوصا أن اللي حصل من آية بنت رشوان كان صدمة بالنسبة لنا كلنا، ولكن أنا رفضت ده تماما».

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