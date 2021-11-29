طلبت تعويضًا 100 مليون جنيه.. الحبس سنة لمتهم سب ياسمين صبري

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم بسب وقذف الفنانة ياسمين صبري، بالحبس لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم في القضية رقم 182لسنة 2020 جنح مالية باب شرق والمقيدة برقم 56 لسنة 2021جنح اقتصادية، ضد المتهم “أيمن. إ”.

واتخذت مؤسسة المستشار علاء عابد الإجراءات القانونية والقضائية والحضور أمام النيابة العامة والمحكمة حتى صدور الحكم لصالح الفنانة.

وطالب الدفاع خلال جلسات المحاكمة إلزام المتهم بدفع تعويض مالي مؤقت بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك لتطاوله على الفنانة ياسمين صبري بالسب والقذف، مثمنا دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، وردع من تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وقال المستشار علاء عابد إن المؤسسة اتخذت الإجراءات القانونية والقضائية والحضور أمام النيابة العامة والمحكمة حتى صدر الحكم الكاشف للحقيقة، وتم الادعاء مدنيًا ضد المتهم بمبلغ مئة مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وأكد علاء عابد أن حكم محكمة الإسكندرية الاقتصادية لصالح المجني عليها الفنانة ياسمين صبري مثلج لصدورنا باعتباره قصاصًا عادلًا عما اقترفه المتهم.

وأكد أن مؤسسة علاء عابد تثمن دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، وهذا الحكم سيكون رادعًا لكل مَن تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

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