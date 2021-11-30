شوفتها وهي بتسرقني.. نادية الجندي تكشف تفاصيل سرقتها من الخادمة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة نادية الجندي تفاصيل تعرضها لسرقة مجوهراتها على يد الخادمة.

وروت نادية الجندي كيف اكتشفت تعرضها للسرقة قبل فترة طويلة، وسبب عدم إعلانها في البداية.

وفي مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي المذاع عبر تليفزيون دبي، قالت نادية الجندي: “أنا عاملتها معاملة كويسة، وكنت بعتبرها واحدة من البيت، وهي اعترفت بكده في النيابة. عملت مفتاح على دولابي، وابتدت تسرق فلوس، وأنا ابتديت ألاحظ الحكاية دي لغاية ما شوفتها متلبسة واعترفت، وبعد كده مشيتها لإن كان داخل شهر رمضان ومش عايزة أأذيها.”

وأضافت: “بعد ما مشيتها من غير ما أبلغ البوليس ولا المباحث، اكتشفت سرقة خواتمي الألماظ مش الذهب، كمية الذهب اللي السوشيال ميديا عاملاها كإنها مغارة علي بابا، أنا معنديش الكميات دي، كل ده كذب ونوع من المبالغة. كل اللي سرقتهم خاتمين ألماظ لهم معزة خاصة عندي بقالهم فوق 30 سنة.”

وكانت نادية الجندي قدمت بلاغا عن سرقة مصوغاتها الذهبية من الفيلا التي تسكنها في منطقة العمرانية.

وسريعا تم تشكيل فريق للبحث والتحري حول الواقعة، واكتشف رجال المباحث أن الخادمة وراء السرقة، وبعد مواجهتها اعترفت بكل شيء وأرشدت عن مكان المسروقات.

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