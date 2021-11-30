صدمة الوسط الفني .. العثور على هذه الفنانة العربية الشهيرة مقتولة داخل منزلها؟ 

الرياض - محمد الاطلسي - نعى نجوم الفن في سوريا والوطن العربي، رحيل فنانة سورية شهيرة في ظروف غامضة، معبرين عن صدمتهم وحزنهم على رحيلها.

وكانت السلطات الأمنية في هولندا قد عثرت على الفنانة السورية “رائفة الرز” مقتولة داخل منزلها حيث تقيم في هولندا، دون الكشف عن أسباب أو تفاصيل أخرى للوفاة. وأعلن عدد من الفنانين أنه عثر عليها مقتولة بظروف غامضة.

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وكتبت الفنانة أمل عرفة عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك كلمات أعربت فيها عن بالغ حزنها لرحيل زميلتها .قالت فيها: “يا وجع قلبي.. رحلتي لآخر الدنيا مشان أمان ابنك.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة.. الله ياخدلك حقك من اللي قتلك”.

وأشارت عرفة في منشورها إلى أنها زارت الرز في منزلها بهولندا العام الفائت لكنها لم تكن تدري أنهما تتودعان. منوهة إلى أنها كانت تنتظر زميلتها التي وعدتها بزيارتها وزيارة سوريا بعد شهرين. ووصفتها بأنها أغلى البشر ونقية وأشرف الأصدقاء.

ونشر الكاتب عدنان العودة من جانبه، منشورا أعلن من خلاله أن أحد أصدقائه اتصل به ليخبره أن رائفة وجدت مقتولة في هولندا. دون أن يعلموا كيف وماهي ظروف الجريمة وعلى يد من. معرباً عن أسفه لهذه الخسارة الكبيرة، والحدث المفجع.

كما كتبت الفنان يارا صبري، بدوره، عبر حسابها على تويتر أن رائفة الرز ممثلة المسرح الجميلة عاشت في الظل وظلمت في فرصتها القليلة في التلفزيون.

وأضافت: “رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها .وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن، العزاء لنا جميعا ولأهلها، وكل الطيبين في هذا العالم المجنون”.

يذكر أن الفنانة رائفة الرز تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت زميلة مقاعد الدراسة لعدد من الفنانين، منهم أمل عرفة والراحل نضال سيجري وأندريه سكاف وغيرهم، وهي ممثلة ورسامة عرفت فنيا باسم رائفة أحمد.

وقدمت النجمة السورية الراحلة، أعمالا مسرحية والتلفزيون كثيرة وكان آخر عمل شاركت به هو “دنيا 2015″، بينما شاركت في مسلسل البيئة الشامية “أهل الراية” عام 2010. وكذلك كانت لها مشاركات في مسلسلات “مطلوب رجال”، و”أشياء تشبه الحب”، و”غزلان في غابة الذئاب”، و”المحطة 30” وغيرها.

المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي