الرياض - محمد الاطلسي - عشقته الفتيات حد الجنون، ورغبن في الزواج منه، فكان فنانًا بارعًا، لمع في شبابه وأثقل موهبته بوضوح بعد أن تخطى مرحلة الشباب، على عكس هؤلاء الذين يفقدوا بريقهم بعد سنوات الشباب. تزوج كمال الشناوي من 5 نساء، وكان هناك قصص الحب التي لم تكتمل، لعل أغرب تلك الزيجات هي زيجته الرابعة من فنانة مشهورة.

أغرم الفنان كمال الشناوي للمرة الأولى بالفنانة عفاف شاكر وهي شقيقة شادية. وكان حينها تنتشر شائعات حول علاقة غرامية تجمع بين الشناوي وشادية، إلا أنه صدم الجميع بزواجه من شقيقتها. وبدأت علاقتهما في كواليس فيلم “غني حرب” حيث شارك عفاف البطولة مع الفنان كمال الشناوي. وانتهت هذه العلاقة بالزواج الذي لم يستمر سوى 3 سنوات فقط؛ بسبب غيرتها الشديدة من شقيقتها شادية فكانت شادية تعمل مع كمال في إحدى الأفلام، وعندما شعرت بغيرة شقيقتها توقفت عن التعاون معه مرة ثانية. وقال كمال الشناوي عن علاقته بشادية في إحدى اللقاءات:«كنا لايقين على بعض وكانت مساحة التفاهم بيننا كبيرة وقد ظلت شادية هي الأقرب إلى قلبي ونفسي وكانت رفيقة كفاح وفنانة رائعة وقامت شادية بدعوتى لقضاء يوم بصحبتها في الأسكندرية ولكنني اصطحبت سيدة شقراء برفقتى حتى ينتهي أي أمل بالارتباط بيننا بسبب اننى كنت متزوج من اختها».

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

هكذا سيطر رشدي أباظة على ميرفت أمين وأظهرها عارية تماما في فيلم أعظم طفل في العالم

اكتشاف مذهل..هذا المشروب الدافئ والمعروف قد يساعدك في إطالة العمر.. احرص على تناوله

يمكنك شرب الحليب يومياً ولكن إذا ظهرت عليك هذه الاعراض .. أمتنع فوراً عن تناوله !!

دخل على زوجته المنزل فوجدها تمارس «الشذوذ الجنسي» مع جارتها .. لن تتخيل رد فعل الزوج ؟

للرجال والنساء بعد سن الـ40 .. إليك 7 نصائح ذهبية لم يخبرك بها أحد لانقاص الوزن والحفاظ على صحة الشباب

بدون أدوية.. تعرف على 3 طرق مذهلة لخفض السكر في الدم ؟

أحب شادية بجنون وتزوج من شقيقتها.. عشقته صباح وندمت عليه سهير رمزي ولكنه بكى تحت أقدام ناهد شريف!

للنساء فقط .. ضعي 3 قطرات من زيت الزيتون على هذه المنطقة كل ليلة و شاهدي النتيجة المذهلة بنفسك!

6 علامات على الساق تشير إلى قرب إصابتك بجلطة… تعرف عليها مبكراً وقبل فوات الأوان؟

أغرب وصية في التاريخ .. لن تصدق ماذا طلبت أم كلثوم من حارس قبرها قبل وفاتها؟

علماء أتراك يكتشفون الحل المعجزة : تعرف على أسهل وأمتع طريقة للتخلص من حصوات الكلى نهائيا وطردها خارج الجسم؟

أجمل وأشهر فنانة في سلطنة عمان تكشف سر طلبها الطلاق ليلة الدخلة .. لأنه معرفش !!

صدمة الوسط الفني .. العثور على هذه الفنانة العربية الشهيرة مقتولة داخل منزلها؟

لمرضى القولون .. لن تتخيل ما سيحدث لك عند تناول الليمون يومياً؟

يحدث في السعودية : ربطها على السرير في ليلة الدخلة وطلب من صديقه أن يدخل عليها.. تفاصيل صادمة ؟

معجزة تبحث عنها جميع النساء.. لن تتخيل ماتفعله قشر البيض المدقوق في جسمك؟.. فوائد مذهلة تعرف عليها

عريس يسمح لاخوته بمعاشرة عروسته ليلة الدخلة ..والنهاية كارثية؟

نعمة من الشافي .. قشور هذه الفاكهة الشهيرة تخفض سكر الدم فوراً وتنظف الرئتين.. لن ترميها بعد اليوم؟

لكل مريض سكري .. احذر هذا النوع من الخضروات يرفع السكر في الدم فوراً ويدمر هرمون الإنسولين لا تتناوله حتى لو كنت ستموت من الجوع( تعرف عليه )

أسرار الكبار.. لن تصدق ردة فعل الزعيم جمال عبدالناصر عندما شاهد أفلام سعاد حسني الاباحية ؟

عندما ضبطت الفنانة مريم فخرالدين زوجها «يمارس الرذيلة » مع فتاة على سريرها .. والمفاجأة في رد فعلها ؟

تعرف على 4 أطعمة شعبية منتشرة تسبب ارتفاعا حاداً في ضغط الدم …احذر منها

مشهورة من السعودية ارتدت عن دينها وجمعت بين الحجاب والمايوه وظهرت عارية تماما .. لن تصدق من تكون ؟ صور

واقعة غريبة وصادمة : شاب يصور خطيبته وهي تمارس الرذيلة مع هذا الحيوان ؟

وسيلة فعالة وبسيطة من 3 دقائق في الصباح تحسّن ضعف البصر بشكل كبير .. تعرف عليها الآن؟

أسرار خلطة «الزنجبيل والقرفة» السحرية ..تفعل المعجزات في جسمك إذا شربتها قبل النوم ؟

رقم خيالي : لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنان تامر حسني .. والمفاجأة في عدد أولاده؟

دراسة أمريكية حديثة تكشف عن مشروب طبيعي لذيذ يمنع ارتفاع الجلوكوز في الدم وينشط عملية حرق السكر ويمنع التهاب البنكرياس؟

ماذا يحدث داخل جسمك إذا تناولت حبتين من القرنفل على الريق يومياً .. لن تصدق 7 نتائج مذهلة ؟

فنانة مصرية صرخت بكل صوتها بعدما تحول مشهد اغتصابها على السرير إلى حقيقة مع هذا الفنان الكبير.. لن تصدق من يكونان ؟

لا تستهين فيها : هذه العلامة في أذنك ربما إشارة إلى إصابتك بأمراض القلب .. تعرف عليها فوراً؟

سر عمره أكثر من 30 عاماً .. لماذا أجبر وزير اعلام مصر الفنانة عفاف شعيب على التمثيل في مسلسل رأفت الهجان؟

فتاة تلتقط صور مع أفعى وهي ملتوية حول عنقها ..وعندما أرادت إبعادها كانت الصدمة المروعة | شاهد الفيديو

هل تعرض للإخصاء : حكاية وأسرار أحمد عدوية مع الأمير الكويتي وواقعة أشهر اعتداء في مصر والسبب فتاة فائقة الجمال ؟

العريس المفتول بعضلاته يتحدى زوجته في « ليلة الدخلة » فسقط ميتاً أثناء معاشرتها .. تفاصيل صادمة ؟

معجزة خليط القرنفل المطحون مع الفازلين ..حياتك ستتغير عند وضعه على هذه المناطق من جسمك والنتيجة خلال دقائق

تغنيك عن الأنسولين.. 7 مشروبات ساخنة متوفرة بكل منزل تخفض نسبة السكر في الدم فورا!

لن تتوقع بعضها.. ما الذي يحدث للرجل عندما يضع قليل من زيت الزيتون على خصيته كل ليلة في غرفة النوم؟

ماذا تعرف عن سكر الدم التراكمي .. إليك 3 أسرار لخفضه بطريقة مذهلة وبدون أدوية ؟

اقرأ أيضاً : دخل على زوجته المنزل فوجدها تمارس «الشذوذ الجنسي» مع جارتها .. لن تتخيل رد فعل الزوج ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : خلطة القرنفل والليمون .. لهذه الأسباب لا تستطيع النساء الاستغناء عنها داخل (تفاصيل طريقة التحضير)

اقرأ أيضاً : حيلة ذكية من فادي الهاشم جعلته يتزوج من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والمفاجأة في ديانتها! (التفاصيل كاملة)

ووقع بعد ذلك كمال الشناوي الذي كان معروف عنه أنه يتمتع بالتفكير الغربي المرن، في غرام الراقصة الجميلة هاجر حمدي عرفت هاجر حمدي بشدة جمالها ورقتها، فضلًا عن أنها كانت مثقفة بشكل استطاع أن يجذب الشناوي لها. ونشأت بينهما قصة حب في كواليس فيلم “حمامة السلام”، انتهت بالزواج، وطلب منها “الشناوي” اعتزال الفن، واستمر زواجهما عدة سنوات. كذلك تزوج من زيزي الدجوي وهي والدة ابنه “علاء”، والتي كانت من عائلة فنية، فخالها هو الفنان الكبير زكي رستم، وابنة شقيقتها هي الفنانة ماجدة الخطيب، كما أنها جدة الفنان الشاب عمر الشناوي. رفض الفنان زكي رستم زواج زيزي من كمال الشناوي، ووصفه بالأراجوز، لكنه استسلم أمام رغبتها الشديدة في الزواج منه.

ولكن كانت حياة الشناوي مليئة بالمغامرات النسائية، ويبدو أنه وقع في حب أخر أثناء فترة زواجه من زيزي. ولم تعد زيزي تحتمل هذا الأمر، فباتت لا ترغب في الاستمرار معه في هذه الحياة. speakol خاصة بعد أن تخرج ابنهما علاء في الجامعة وأصبح مهندسا معماريا، فضلا عن كونه فنانا تشكيليا، في حين انتهى شقيقه الأكبر محمد من دراسة السينما. لذلك طلبت الانفصال، الذي حدث في هدوء تام. وكانت الزيجة الثالثة من الفنانة الجميلة ناهد شريف، والتي وقعت في غرام الشناوي من أول مشهد جمع بينهما في أحد الأفلام. وعرضت الفنانة ناهد شريف على كمال الشناوي الزواج، لكنه حينها كان متزوجًا بالفعل؛ لذلك تردد. وبعد مرور فترة، وقع كمال الشناوي في غرام ناهد، ووافق على الزيجة ولكن بشرط أن تكون في السر وبعقد زواج عرفي، وهي وافقت بالفعل.

وبعد مرور فترة، وقع كمال الشناوي في غرام ناهد، ووافق على الزيجة ولكن بشرط أن تكون في السر وبعقد زواج عرفي، وهي وافقت بالفعل. عاشت معه 6 سنوات من الحب والسعادة، لكن سعادتها لم تدم بسبب شعورها بأنها مجرد نصف زوجة، وطلبت الطلاق. لكن هذه المرة، الطلاق كان علنيًا ونشر في الصفحة الأولى من عدد جريدة الأهرام. وبعد سنوات اكتشفت إصابتها بالسرطان، ولم تجد سوى كمال الشناوي لتطلب منه المساعدة لإجراء عملية لإزالة الورم. وساعدها بالفعل كمال، وظل بجانبها، وقيل إنه جلس تحت قدميها وبكى بعد أن شاهدها في أواخر أيامها تعاني بشدة. وكانت الزيجة الخامسة غير معروفة بالشكل الكافي؛ لكنها كانت من سيدة لبنانية تدعى عفاف نصري، واستمرت هذه الزيجة حتى وفاته في عام 2011.

وكانت صباح كشفت عن حبها للفنان كمال الشناوي، وأوضحت أنها رغبت جدًا في أن تتزوج منه. ومن جانبه كشف الشناوي في مذكراته، أنه رفض الزواج منها بسبب أوامر سياسية. وأضاف: «صباح كانت تغني لأهل السياسة في لبنان، وفي وقت من الأوقات كانت تخشى النزول إلى مصر، وطلب منه ساسة لبنانيون أن يتزوجها، وهو ما رفضه لأنه كان في ذاك الوقت متزوجا، وأنه رفض الزواج منها بأوامر سياسية لأن ذلك غير مقبول بالنسبة له».