الفنانة شيرين تحسم الجدل بتغريدة حزينة بشأن واقعة طلاقها من زوجها وحبيب عمرها - تفاصيل مؤلمة

الرياض - محمد الاطلسي - لا تزال شائعة طلاق الفنانة المصرية شيرين حديث وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام وحتى اليوم، دون جواب شاف للجمهور المنتظر.

فقد اكتفت صاحبة "آه يا ليل"، بنشر تغريدة عبر توتير، ذكرت فيها محبيها بلقاء قريب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقالت: "موعدنا إن شاء الله في ابوظبي في مهرجان ام الامارات، وحشتوني".

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وبدل أن تزيل الشك باليقين، زادت تلك التغريدة من غموض المسألة، حيث جاءت تعليقات الجمهور مليئة بالاستغراب من ردة فعل الفنانة، ووجهوا لها أسئلة كثيرة حول حقيقة الطلاق، دون جواب شاف!

أتت هذه التطورات بعدما تجددت أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وتعززت الشائعات بعد تعليقات من شعراء وملحنين مقربين من الطرفين ألمحوا صراحة لحدوث الانفصال وانتقال صاحبة "آه يا ليل" للإقامة بأحد الفنادق الكبرى بصحبة ابنتيها.

بينما اختلفت الروايات حول حدوث الطلاق "رسميا"، وأِشار البعض إلى طلاقها شفويا من حبيب، على أن يتم توثيقه بأقرب وقت.

في حين أكد آخرون أن مفاوضات الطلاق دخلت مرحلة صعبة نظرا لتشابك الأمور المالية بين الطرفين.

يذكر أن شائعة الطلاق التي بدأت مطلع الأسبوع إثر تأكيد اعلامية لبنانية بفيديو على انستغرام الخبر، كانت تجددت هذه المرة عبر موقع تويتر خلال الساعات الماضية، بعدما تداول أشخاص رواية لآخرين، قالوا إنهم شهدوا "خناقة كبيرة" بين شيرين وحبيب في بهو أحد الفنادق!

وقد تجددت أنباء طلاق شيرين للمرة الثانية في أقل من 6 شهور، بعدما سبق وتم الترويج لشائعة الطلاق عقب أزمة التسجيلات الصوتية لوالد حسام حبيب والتي تطرق فيها إلى حياة ابنه الخاصة مع زوجته وعلاقتهما، إلا أن شيرين تدخلت ونفت الخبر كاملاً.

المصدر - العربية نت