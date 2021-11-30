تأجيل موعد ندوة تكريم نيللى بـ القاهرة السينمائى ساعتين

إعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43 عن تأجيل موعد ندوة تكريم الفنانة نيللى ساعتين بعدما كان من المقرر أن تبدأ فى تمام الساعة الواحدة لتكون فى الثالثة .
وكانت قد أعربت النجمة القديرة شريهان عن سعادتها بتكريم النجمة نيللى والفنان كريم عبد العزيز، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته 43 .
وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: انطلاق مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة الـ 43، وأراه بقلبى ونفسى هذا العام مهرجان استثنائى بتكريم حبيبتى الرائعة على جميع المستويات القيمة الإنسانية والفنية النجمة الرائعة حبيبتى نيللى، والنجم الرائع المبدع حبيبى الموهوب موهبة غير عادية والسهل الممتنع كريم عبد العزيز.
وأضافت شريهان: "شرفتوا وكرمتوا بفنكم ورسالتكم والتزامكم واحترامكم مهنتكم ووطنكم وشعبكم فى مصر والعالم أجمع، يليق بكم كل وأعظم".
مازحت الفنانة الكبيرة نيللي، الفنان الكبير سمير صبري، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مساء اليوم الجمعة.
خلال الحفل، أعطي الفنان سمير صبري الفنانة نيللي، تمثال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الهرم الذهبي، تكريما لها.
وبعد بضع دقائق، أخذ الفنان سمير صبري، تمثال التكريم من نيللي، لترد عليه قائلا :"هات التمثال ده بتاعي"، ليدخل الجميع في نوبة ضحك من الموقف.
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