

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، للترويج لمسرحية "عائلة لاسعة جدا".

وظهرت منة فضالي من خلال البوستر الرسمي لمسرحية عائلة لاسعة جدا، المقرر عرضها بعد غد “الأربعاء” ضمن فعاليات موسم الرياض، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة فضالي تروج لمسرحية ”عائلة لاسعة جدا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.