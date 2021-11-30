مصر تفوز بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل الإجتماعي في روسيا

فازت مصر بأفضل حملة ترويجية تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا، وفقاً لما أعلنته منصة Ad colony العالمية وهى إحدى المنصات الرائدة فى تقييم الحملات الدعائية الالكترونية.

وكانت قد أطلقت وزارة السياحة والآثار هذه الحملة للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الروسي خلال الشهرين الماضيين تزامناً مع استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد توقف دام قرابة الست سنوات.

وأكدت الأستاذة لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي حصلت على هذا التقييم هذا العام، مشيرة إلى أن مدة هذه الحملة استمرت ٤ أسابيع حققت خلالهم نجاحاً كبيراً وأرقاماً غير مسبوقة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، لافتة إلى أنها حصلت على ما يقرب من ١٢ مليون مشاهدة على اليوتيوب، و ٥ مليون على الفيسبوك وتفاعل يزيد عن مليون على الفيسبوك وهو أكثر ٩ مرات من نسب التفاعل المتوقعة.

وأضافت أن هناك تفاعلاً ملحوظاً من جانب هؤلاء المتابعين من السوق الروسي على مدينة الغردقة حيث بلغ هذا التفاعل إلى أكثر من 116 الف تفاعل للغردقة وحدها.

وأوضحت أن الحملة حققت أيضاً أن محركات البحث على جوجل وصلت الى حوالى ١١ مليون فى موسكو وسان بيترسبيرج.

كما ساهمت الحملة في زيادة المتابعين على موقع VK والذي يعتبر أحد أهم مواقع التواصل الإجتماعي فى روسيا من ١٤٣ متابع الى ٢٠ ألف متابع فى أيام قليلة مع توقعات زيادة فى المرحلة المقبلة خاصة مع معدلات مشاهدة 7.5 مليون شخص فى روسيا للفيديو، وهناك ٢ مليون متابع شاهد فيديو الحملة بالكامل.