عمر كمال يستبدل كلمات بنت الجيران فى السعودية بـ وأشرب تمور وحليب

نشرمطرب المهرجانات عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو من حفله الأخير بـ موسم الرياض ، خلال غناءه على المسرح . وخلال الفيديو ظهر عمر كمال و يغير فى كلمات أغنية “ بنت الجيران ” ممازحاً الجمهور ، حيث أستبدل كلمات الأغنية : واشرب تمور وحليب " .

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