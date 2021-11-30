نيكول سابا توجه رسالة لجمهورها عبر انستجرام

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت نيكول سابا ، بإطلالة جذابة برفقة حيوان أليف ، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها،مما حازت علي اعجاب متابعيها .
وعلقت نيكول سابا علي الصورة، كاتبة: كل شيء له جمال ، لكن لا يراه الجميع .
وكانت أعلنت الفنانة نيكول سابا، عن تحضيرها لعمل سينمائي مصري تعود من خلاله للأعمال الكوميدية لكنها أشارت إلى أن تركيزها حالياً على الفيلم الذي ستصوره بعنوان "مفتاح الحب".
وقالت نيكول سابا للإعلامي ايلي نخلة في برنامج the insider بالعربي، أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأضافت إنها اشتاقت للأعمال الكوميدية مثل دستة أشرار وعصابة بابا ماما.
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