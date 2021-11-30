افتتاح المعرض التشكيلي الأول للفنانة هالة الزريقي

افتتاح المعرض التشكيلي الأول للفنانة هالة الزريقيافتتح وزير الثقافة، عبدالله أحمد الكبسي، ومعه مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب، اليوم، على رواق بيت الثقافة بصنعاء، المعرض التشكيلي الأول للفنانة هالة الزريقي.

وفي افتتاح المعرض، الذي تضمن 28 لوحة، ونظمته الهيئة العامة للكتاب، أشاد وزير الثقافة بخصوصية المعرض الذي يحمل رسائل كثيرة أهمها أنه يؤكد مدى تمسك اليمنيين بالحياة وإيمانهم بهويتهم الثقافية، بدليل ما حمله المعرض من أعمال تجسد خصوصية الهوية اليمنية.

وأشار وزير الثقافة، إلى المضامين الجميلة التي عبرت عنها لوحات المعرض الذي يأتي تنظيمه في مناسبة غالية، وهي العيد الـ54 للاستقلال 30 نوفمبر، ذكرى طرد المستعمر البريطاني، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد طرد المحتل الجديد.

فيما نوه رئيس الهيئة العامة للكتاب، عبد الرحمن مراد، بالدلالات الجمالية والثقافية التي حملها المعرض، الذي يأتي تنظيمه في ظروف يشهد البلد عدوانا وحصارا، ما يؤكد أن اليمنيين مستمرون في صناعة الحياة، على الرغم من ويلات ما يتعرضون له في هذه المرحلة الصعبة.

وأشار إلى أهمية المعرض، الذي يعبّر عن خصوصية الهوية الثقافية اليمنية، وهو ما جسدته الفنانة الزريقي بمهارة عالية ووعي بمضامين ومظاهر الهوية اليمنية.

وفي الافتتاح، الذي حضره رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام، أوضحت الفنانة هالة الزريقي، أنها استخدمت في معرضها تقنية الألوان الزيتية، وتعاملت مع عدد من موضوعات البيئة اليمنية، ملتزمة المدرسة الواقعية، في سياق التعبير عن خصوصية معالم ومظاهر الثقافة والهوية اليمنية على صعيدي الإنسان والمكان.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الافتتاح وكلاء وزارة الثقافة وعدد من المسؤولين والمثقفين.

