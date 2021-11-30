10 ديسمبر.. نانسي عجرم ووائل كفوري يحييان حفلاً غنائياً بموسم الرياض

يجتمع النجمان اللبنانيان نانسي عجرم ووائل كفوري، في حفل غنائى صمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، على مسرح بوليفارد رياض سيتى يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر المقبل، ويأتي هذا الحفل بعد إحيائهما حفلاً غنائياً في أغسطس الماضى ضمن فعاليات مهرجان صيف جدة بالسعودية أيضاً.

وشهد حفل نانسى عجرم ووائل كفورى في مهرجان صيف جدة، استقبالاً حماسياً من الجمهور السعودي فبمجرد صعودها للمسرح اشتعلت الأجواء وتعالت هتافات الجمهور وقدمت نانسي عدد كبير من أغنياتها التي رددها معها الجمهور، ونفس الأمر بالنسبة لوائل كفورى الذى وجه الشكر للجمهور على الاستقبال الرائع الذي جعله في غاية الحماس.

أحيا وائل كفورى، حفلاً غنائياً يوم 6 من شهر نوفمبر الجارى، فى مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالأردن، وكان الأول له بعد تعرضه لحادث سير خلال شهر أكتوبر الماضي، وظهر كفورى في الحلق حالة صحية جيدة وتفاعله المعتاد مع الجمهور، كما حرص في بداية الحفل علي توجيه رسالة، قائلاً: "اسمحولى في البداية أشكر ربى.. انكتبى لي عمر جديد بفضل دعوات الناس اللي بالفعل خلتني أقف اليوم".

أما نانسى عجرم، فطرحت مؤخراً كليب أغنيتها السنجل الجديدة"مية وخمسين"، وتعاونت نانسي في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان وتم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسي عجرم في فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها علي أداء حركات الرقص في الأغنية.