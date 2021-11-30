لن تصدق..  الكشف عن عدد زيجات الفنانة شيرين عبد الوهاب..  والمفاجأة في هوية والد ابنتيها فنان شهير جدًا !

الرياض - محمد الاطلسي - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تداولته الإعلامية والصحفية اللبنانية نضال الأحمدية حول انفصال شيرين عن زوجها المطرب حسام حبيب. بعد تصدرها التريند جاء هذا تقريرها التالي، عدد زيجات وأبناء المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب. وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تحدثت خلال لقاء سابق شهد استضافتها لبرنامج “تخاريف” مع الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني عبر قناة “إم بي سي” عن تفاصيل زيجاتها قبل آخر أزواجها المطرب حسام حبيب.

مدحت خميس : وكانت أول زيجة للنجمة شيرين عبدالوهاب كانت من الموزع الموسيقي المعروف مدحت خميس وتمت بعد شهرة شيرين عبدالوهاب بعدة سنوات قليلة، ولم ينتج عن تلك الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا. شيرين عبدالوهاب وزوجها الأول مدحت خميس وتحدثت شيرين عن خميس مرات قليلة، وقالت إنها تزوجته لكي تتخلص من الزن الذي فرضه عليها وأن الزيجة كانت محكوم عليها بالفشل من البداية واستمرت لأنه كان دائما ما كان يهدد بالانتحار لو انفصلا عن بعضهما البعض. محمد مصطفى : أما عن الزوج الثاني للفنانة شيرين عبد الوهاب فهو الموزع الموسيقي الشهير محمد مصطفى الذي يعتبر الحب الأبرز في حياة شيرين، وكانت هي التي طلبت الزواج منه وتمت الزيجة وأنجبا طفلتين هما :”هنا ومريم”. ثم نشب الخلاف بينهما بعد 5 سنوات من الزواج. وتردد أن السبب في ذلك هو خيانته لها. لكن الفنانة الشهيرة نفت الأمر في أكثر من لقاء تلفزيوني مؤكدة أن القسمة والنصيب وراء انفصالهما، وكانت تريد العودة له مرة أخرى وتوسط الفنان محمد هنيدي للصلح إلا أن هزيمة نادي الزمالك يومها كانت السبب في عدم إكمال التصالح.

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حسام حبيب : وكشفت شيرين في لقائها مع وفاء الكيلاني ببرنامج “تخاريف” أنها هي التي طلبت من حسام حبيب الزواج، خلال جلسة جمعتهما سويا ورد عليها حسام بأنه كان سيطلب منها ذلك الأمر لولا أنها سبقته، وأشارت إلى أنها تتمنى الإنجاب من حسام. على الجانب الأخر، أنتشرت طيلة زواجهما الكثير من الشائعات منها حمل شيرين عبد الوهاب، خاصة في ظل عدم إعلانها رفض الإنجاب مرة أخرى، كما أن علاقة الحب القوية التي جمعتها بحسام حبيب عمقت من أحاديث معجبي الفنانة كثيرًا فيما يخص إنجابها طفل من حسام، وعزز من ذلك ظهورها مؤخرًا بوزن زائد. ولكن، أنتشرت خلال الساعات الماضية أنباء مؤكدة تفيد بإنفصال الثنائي، كانت قد أطلقتها الإعلامية نضال الاحمدية حيث قالت عبر حسابها على “تويتر“: “كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة، الطلاق وقع اليوم”.

وأعادت نشر تغريدة لخبر في موقع “الجرس” الذي تملكه الأحمدية، جاء فيه أن “شيرين طلقت حسام حبيب”. شيرين تتجاهل أنباء انفصالها وتروج لحفلها فى أبو ظبي : من جانبها، تجاهلت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنباء المتداولة اليومين الماضين عن انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وروجت عبر حسابها بموقع “تويتر” لحفلها المقبل في الإمارات العربية، ونشرت بوستر الحفل، مصحوبة بتعليق :”موعدنا انشالله في ابوظبي في مهرجان أم الامارات، وحشتوني”. من ناحية أخرى، كشف الملحن المصري الفنان عمرو الشاذلي عن أغنية جديدة تم تسريبها للفنانة بعنوان “ملكش مكان”، حيث نشرها على حسابه على “فيسبوك“، وعلّق: “لحني..عمرو الشاذلي..أغنية “ملكش مكان”، مع الفنانة شيرين عبد الوهاب…إضغط هنا وإستمع إليها حصريًا! وأضاف: “تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال شيرين وحسام، والأغنية كان متوقعًا نزولها في ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب في الفترة الجاية.. مش عارف أفرح بالأغنية ولا أزعل على موضوع الإنفصال.. عمتا استنوا الأغنية في الألبوم القادم إن شاء الله، وأتمنى في النهاية أنها تنول إعجابكم”