نيللي في “القاهرة السينمائي”: أنا ماعتزلتش ونفسي أقدم “نفرتيتي” ومحمود ياسين خاصمني لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهت قبل قليل، ندوة الفنانة نيللي التي أقيمت بدار الأوبرا، وأدارها الناقد طارق الشناوي، ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، وذلك بمناسبة تكريمها.

وتحدثت نيللي خلال الندوة عن كواليس بعض أفلامها، وعلاقتها بالسوشيال ميديا، وحقيقة كتابة مذكراتها، وسبب غيابها عن الأعمال الفنية.

وإليكم أبرز التصريحات..

الشقاوة سر نجاحي

قالت نيللي إنها تميزت بصفة الشقاوة، مشيرةً إلى أن سبب النقلة بين أدوار الطفلة والشابة الكبيرة هي صفة الشقاوة، قائلة: كنت شقية وما زلت، وهذا سر نجاحي.

وأوضحت الفنانة نيللي، أن صفة الشقاوة كانت عاملًا من عوامل نجاحها في فيلم المراهقة الصغيرة، وكذلك المسلسل الإذاعي شيء من العذاب؛ الذي شاركت فيه مع الفنان الراحل عبد الوهاب.

نصيحة نيللي لمن يرغب في الاستعراض

مفيش زي فيروز لأنها موهوبة ومختلفة، هي مولودة بالموهبة، وأنا بدأت الاستعراض والرقص من بدري وأنا عندي 3 سنوات.

كما وجهت نيللي نصيحة لكل من يرغب أن يعمل في مجال الاستعراض، قائلة: اللي عايز يشتغل في الاستعراض لازم يتمرن كتير، وياخد دروس باليه، أنا دارسة باليه كلاسيك.

حقيقة اعتزالها

قالت نيللي خلال الندوة، أنها لم تعتزل وأن الفن مثل الدم يجري في عروقها، مؤكدة أنه لا يوجد عمل معين بعينه تنتظره أو شخصية معينة تنتظر تجسيدها، مشيرة إلى أن العمل الذي لا يمكنها رفضه، هو العمل المكتوب بطريقة جيدة وليس الدور فقط.

سبب دخولها عالم الفوازير

وعن دخولها عالم الفوازير بعد نجاحها في السينما، علقت: “قلت فوازير إيه وإي اللي يخليني أسيب السينما، ولما عرفت إن في استعراضات كلبشت في الموضوع والاستعراض بالنسبالي حياة، وعندي كل الأفلام الاستعراضية الأجنبية.

كما تحدثت الفنانة عن شروط اختيارها في الأعمال، قائلة: أنا مش من النوع اللي أقول عايزة أعمل كده.. لو الدور مكتوب حلو والعمل كويس، ومفيش عمل معين أقبله.. لما أفكر أن العمل يكون مكتمل من كل ناحية.

حقيقة كتابة قصة حياتها

قالت نيللي إنها لا تكتب قصة حياتها، ولكن تكتب خواطر ترد لها أحيانًا، مشيرةً إلى أن تلك الخواطر تتصف بخفة الظل، حيث قالت نيللي: أنا بحب الضحك أوي.

وتابعت الفنانة نيللي ضاحكةً، مجيبةً عن سؤال هل يمكن للجمهور قراءة تلك الخواطر؟، لترد الفنانة: قد يكون متاحًا بعد موتي، موضحة أنها تكتب خواطر شخصية لا ترتبط بحياتها المهنية.

وأضافت: حياتي طبيعية مفيهاش حاجة تتقدم في عمل فني.

محمود ياسين خاصمني

كشفت الفنانة نيللي بعض الكواليس عن فيلم عذاب امرأة؛ الذي تعاونت فيه مع الفنان القدير الراحل محمود ياسين.

وقالت نيللي: أنا ومحمود ياسين كنا لايقين على بعض، كان كويس وكان فنانا موهوبا.. محمود ياسين قال: استحالة نيللي تعمل دور شريرة، وكان خاصمني في الفيلم، وأنا اللي اخترت أعمل عذاب امرأة.

وأشارت الفنانة نيللي إلى أن الفنان لا بد أن يُقدم جميع الألوان، ويقدم أي دور، الشرير، الطيب، الكبير والصغير.

أتمنى تقديم شخصية نفرتيتي

تمنت الفنانة نيللي تقديم شخصية نفرتيتي.

وقالت الفنانة نيللي، إنها تتمنى تجسيد سيرة الملكة الفرعونية نفرتيتي، وأضافت ممازحةً: أتمنى تجسيد سيرة نفرتيتي لأن رقبتي طويلة زيها.

علاقتها بالسوشيال ميديا

تحدثت الفنانة نيللي، عن رأيها في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، والتطورات التكنولوجية بشكل عام.

وأشارت نيللي أنها لا تتابع السوشيال ميديا، قائلةً: أنا السوشيال ميديا بالنسبة لي خيال علمي، كان خيال ثم تحقق.

كشفت الفنانة نيللي، أنها كانت ستشارك في إعلان، في نفس الوقت الذي قدمت فيه الفنانة شريهان إعلانا في رمضان الماضي.

وتحدثت نيللي عن الإعلان، قائلة: في الوقت اللي شريهان قدمت إعلان كان في إعلان هعمله.

دنيا سمير غانم

لا أجد فنانة تشبهني، ولكن دنيا سمير غانم لديها موهبة خاصة وتستطيع تقديم الفوازير.

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