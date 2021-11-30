كواليس زمان : حكاية فيلم ممنوع من العرض للفنانة ميرفت أمين بسبب ملابسها الداخلية | تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - مفاجأة غير متوقعة.. لن تصدق هذه الطفلة التي ظهرت مع فاتن حمامة في أحد الأفلام هي أبنتها الحقيقة وهكذا أصبح شكلها بعدما كبرت والمفاجأة في والدها الشهير؟ | صور

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