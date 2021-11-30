فنانة مصرية تفجر اعترافات جريئة : اللي متجوزتش رشدي أباظة متعرفش إيه يعني جواز

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت قصته مع صباح، خلال وجوده في لبنان لتصوير أحد الأفلام السينمائية، التي كانت تشاركه بطولته، رغم أن زواجه من سامية جمال كان لايزال قائما إلا أن رشدي أباظة تزوج من الفنانة صباح عام 1967.

ولم يستمر زواجه من الشحرورة سوى يوما واحدا فقط، وجاء زواجهما بعد أن رقصا معا بإحدى الليالي في بيروت، واشتد التصفيق لهما بعد تلك الرقصة، فعرض عليها الزواج، لكن سرعان ما انفصلا.

56352955

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

عريس ينهار أمام عروسته في ليلة الدخلة بعد أن اكتشفت سره .. المفاجأة رد فعلها غير متوقع ؟

فتاة مراهقة تتألم بشدة أثناء نومها وعندما وضعت كاميرا مراقبة .. كانت الصدمة !!

أسرار نبيلة عبيد المثيرة .. تزوجت مستشار الرئيس وخطفت زوج نجمة شهيرة ؟

دراسة حديثة تفجر مفاجأة غير متوقعة : لهذه الأسباب تحب المرأة وضع وسادة بين فخذيها عند النوم؟

أسباب الإمساك غير متوقعة .. اليك افضل علاج طبيعي للتخلص منه تماماً والحفاض على الجهاز الهضمي؟

إذا أحمرت عينك فاحذر ولا تتجاهل الأمر فقد تكون مصاب بهذا المرض الخطير

مفاجأة صادمة لم يستوعبها البعض : فنان مصري شهير تزوج أكثر من 200 امرأة وفتاة .. كيف حدث ذلك ؟

ابدأ يومك بشرب ماء الكركم على الريق .. وشاهد ما سيحدث لك بعد أيام قليلة ؟

أسرار مثيرة لا تعرفها عن منة شلبي .. والدتها راقصة شهيرة في مصر وهذه قصتها مع المخرج خالد يوسف؟

نجمة الإغراء والإثارة التي وقفت أمام الزعيم وكل عملاقة الفن .. لن تصدق أين اختفت الفنانة منال عفيفي ؟

علامات واضحة على بشرتك تخبرك عن ارتفاع خطير في مستوى الكوليسترول لديك ..تعرف عليها الآن؟

خاص للنساء : تعرفن على 8 أسباب سرية تجعلكن تستخدمن زيت الزيتون والملح كل ليلة قبل النوم ؟

سبحان الله .. شاهد الفيديو لأكبر معمرة في العالم تحتفي بعيد ميلادها الـ 210 .. لن تصدق عيونك كيف أصبحت؟

مفاجأة غير متوقعة.. لن تصدق هذه الطفلة التي ظهرت مع فاتن حمامة في أحد الأفلام هي أبنتها الحقيقة وهكذا أصبح شكلها بعدما كبرت والمفاجأة في والدها الشهير؟ | صور

للأزواج فقط : أبحاث علمية تكشف فوائد زيت الزيتون للقضيب وزيادة القدرة الجنسية لكلا الطرفين - إليكم الطريقة ؟

«زيت الزيتون والثوم والقرنفل» معجزة الرجال في غرفة النوم فقط تناوله بهذه الطريقة ؟

معجزة كل الرجال.. هذا ما يحدث عند دهن للعضو الذكري بزيت القرنفل في غرفة النوم ؟

شراب طبيعي على الريق يخفض نسبة السكر في الدم ويقلل من تركيز الجلوكوز بشكل أذهل الأطباء .. تعرف عليه؟

القرنفل على الريق .. يحمي من الإصابة بالكبد الدهني ويقوي المناعة ويعزز صحة القلب ومضاد للأكسدة وفائدة أخرى لا تخطر على بال (طريقة التحضير)

بدون أدوية.. تعرف على 3 طرق مذهلة لخفض السكر في الدم ؟

للنساء فقط .. ضعي 3 قطرات من زيت الزيتون على هذه المنطقة كل ليلة و شاهدي النتيجة المذهلة بنفسك!

العريس المفتول بعضلاته يتحدى زوجته في « ليلة الدخلة » فسقط ميتاً أثناء معاشرتها .. تفاصيل صادمة ؟

معجزة خليط القرنفل المطحون مع الفازلين ..حياتك ستتغير عند وضعه على هذه المناطق من جسمك والنتيجة خلال دقائق

تغنيك عن الأنسولين.. 7 مشروبات ساخنة متوفرة بكل منزل تخفض نسبة السكر في الدم فورا!

لن تتوقع بعضها.. ما الذي يحدث للرجل عندما يضع قليل من زيت الزيتون على خصيته كل ليلة في غرفة النوم؟

ماذا تعرف عن سكر الدم التراكمي .. إليك 3 أسرار لخفضه بطريقة مذهلة وبدون أدوية ؟

اقرأ أيضاً : دراسة حديثة تفجر مفاجأة غير متوقعة : لهذه الأسباب تحب المرأة وضع وسادة بين فخذيها عند النوم؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : أخيرا كشفت أميرة الطويل لماذا طلبت الطلاق من الأمير السعودي الوليد بن طلال .. لهذا السبب صادم!

اقرأ أيضاً : دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى رشوان توفيق في أزمته الأخيرة.. وهذا سبب دخولها في نوبة بكاء (تفاصيل)

كان أباظة برفقه شقيقته منيرة أباظة وابنته قسمت رشدي أباظة من زوجته الأجنبية، واللتان تفأجأتا باتصال من رشدي أباظة يخبرهما بإحضار مأذون لأنه سيتزوج من الفنانة صباح.

وأكدت شقيقته منيرة أباظة، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج "هنا العاصمة"، أن شقيقها لم يستمر زواجه من صباح أكثر من يوم واحد.

وكانت صباح تحدثت في حوار نادر قبل وفاته، مع برنامج "العاشرة مساءًا"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عن علاقتها بالفنان رشدي أباظة، قائلةً: "اللي ما اتجوزتش رشدي أباظة ما تجوزتش، كنت أموت فيه وكل الناس كان هيموتوا ويوصلوله".

وتابعت الشحرورة، خلال حديثها عن رشدي أباظة، "حبيته أوي ولما يزعل كان يقعد يعيط على السلم، بس عيبه كان بيسكر كتير، وينفعل ويخرج عن شعوره، لما كان حد بييجي يسلم عليا كان بيفضل يزعق، أنا خونت رشدي أباظة وكل أزواجي خانوني".