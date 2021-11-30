هذه الفنانة الشهيرة الوحيدة الذي رفض أحمد زكي تقبيلها بالرغم من موافقتها .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - من مواليد 4 فبراير 1977 في القاهرة ولدت باسم وسام رضا إسماعيل مرسي، دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 ولا زالت مستمرة فيه حتى اليوم، روت زينة، حكاية أول عمل سينمائي لها كان عام 2000 بعد أن رشحها المخرج داوود عبدالسيد، لأداء دور هناء في فيلم "أرض الخوف" أمام الفنان الراحل أحمد زكي.

وكشفت الفنانة زينة عن علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، حيث كان أول عمل سينمائي لها بعد أن رشحها المخرج داوود عبد السيد لأداء دور «هناء» في فيلم «أرض الخوف» أمام زكي.

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وقالت زينة في لقاء سابق مع برنامج “أسرار النجوم”، إنجي علي : "أحمد زكي كان رافضا في البداية أن أعمل معه في الفيلم وكنت صغيرة عندي 14 سنة، ورفضه كان خوفا عليّ وخصوصا أنه كان هناك قبلة في الفيلم وأصر على تنفيذها المخرج الكبير داوود عبدالسيد ولكن زكي رفض جدا، ولما سألني (هل توافقين على تقديم هذه القبلة) قلت له طالما منك لن أرفضها بالتأكيد، ولكنه أصر على عدم تنفيذها".

وأضافت: "قلت له أيضا أنا ممكن أتجوزك وأخليك تعيش في بيت وليس في فندق وأخلي بالي منك، وشعرت أني أقل حاجة أقدمها له بعدما قدم لنا فنا عظيما، وهو كان يحكي لي كل حاجة عن حياته وعلاقته بالفنانين، وكان عارف مين يحبه جدا، وكان حنينا جدا وأب لكل الناس وكان يمنحني أموال لما أتي البلاتوه لكي أحضر حلويات، وكان يعرف أهلي ويحدثني دائما في عيد ميلادي ويهنأني وكنت أستغرب من أكون لكي يتذكرني".

16 عاما مرت على وفاة إمبراطور السينما المصرية أحمد زكى الذى رحل عن عالمنا 27 مارس 2005، عن عمر ناهز 58 عاما، ورغم وفاته ما زال “النمر الأسود” يتربع على عرش النجومية، وتكفى نظرة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعى، لترى كم الحب الذى يكنه له أصدقائه فى الوسط الفنى، ومن قبلهم الجمهور الذى طالما عشق هذا الفتى الأسمر الذى ولد يوم 18 نوفمبر 1949 بمدينة الزقازيق.

يذكر أن آخر أعمال زينة الفنية مسلسل "زي البيت واقف"، الذي عرض في رمضان الماضي قبل ، وشارك في بطولته أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.