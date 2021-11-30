أسرار مثيرة لا تعرفها عن منة شلبي .. والدتها راقصة شهيرة في مصر وهذه قصتها مع المخرج خالد يوسف؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الفنانة منة شلبي، من أبرز نجمات جيلها اللواتي تميزن في أعمالهن الفنية، إلا أنه قد لا يعرف جمهورها جوانب من حياتها الشخصية.

"الموجز" يرصد من خلال هذا التقرير حكايات لا يعرفها الجمهور عن منة شلبي في ذكرى ميلادها

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اسمها الحقيقي منة الله محمد هشام الدين شلبي، ولدت بمحافظة الجيزة، تنتمي لعائلة فنية من الدرجة الأولى فوالدتها هي الفنانة والراقصة زيزي مصطفى، أما والدها فهو رجل الأعمال هشام شلبي، وعمتها هي الإعلامية بوسي شلبي زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

التحقت "منة" بمعهد السينما وأثناء دراستها بالمعهد شاركت في عدة أدوار قصيرة مثل دورها في فيلم "العاصفة" بطولة النجمة يسرا، وفيلم "شباب تيك اواي" مع الفنان أحمد عز.

اكتشفتها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وقدمتها في مسلسل "سلمى يا سلامة" ولاقى دورها استحسانا بين الجمهور وكان العمل بمثابة شهادة ميلادها مع جمهورها.

قدمت العديد من الأفلام الهامة في السينما وأبرزها، الساحر، في محطة مصر، بنات وسط البلد، الأولة في الغرام، هي فوضى، آسف على الإزعاج، ويجا، نوارة، بعد الموقعة، أحلى الأوقات، انت عمري، أحلام عمرنا، واحد من الناس، عن العشق والهوى، نور عيني، بيبو وبشير.

ومن المسلسلات التي قامت بالمشاركة فيها، حرب الجواسيس، سكة الهلالي، أين قلبي، لدواعي أمنية، حديث الصباح والمساء، نيران صديقة حارة اليهود، واحة الغروب.

أعلنت منة شلبي خطوبتها من المخرج خالد يوسف في عام 2007، وذلك بعد أن تعاونت معه في عدة أدوار سينمائية حدثت بينهما كيميا فنية وأيضا عاطفية، وكان من المقرر الزواج بعد انتهاء فيلمهم "كده رضا"، ولكن حدث الانفصال بعد وقت قصير دون الكشف عن أي أسباب انفصالهما.

تعتبر منة شلبي واحدة من أكثر الفنانات اللاتي تعرضن لشائعات، وكانت أبرزها شائعة وجود علاقة عاطفية تجمعها بالنجم أحمد عز وذلك بعد انتشار صورة تجمعهما مع عمتها الإعلامية بوسي شلبي، ولم يحاول كلا الطرفين نفي أو تأكيد الخبر وبعد مدة من انتشار الشائعة خرجت والدتها الفنانة زيزي مصطفى لتنفي كل هذه الأخبار، موضحة أن ابنتها وعز زميلان في العمل فقط وسبق وجمعهما أكثر من عمل فني.