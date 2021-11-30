أسرار نبيلة عبيد المثيرة .. تزوجت مستشار الرئيس وخطفت زوج نجمة شهيرة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في تقرير اليوم نتطرق إلى نجمة مصرية أحبها الجمهور وعرفت بحبها للتمثل بل وعشقته منذ صغرها , هي "نبيلة محمد احمد عبيد" الشهيرة ب "نبيلة عبيد" من مواليد 20 يناير 1945 حبت الفن منذ نعومة اظافرها ومن حبها للفن كانت لها صديقة علي معرفة بالمخرج "عاطف سالم" فألحت علي صديقتها لكي تعرفها عليه وبالفعل عرفتها عليه وعندما رآها اعجب بها فنسق لها ميعاد مع المخرج "حلمي رفله" فأعجب بها ورشحها للعمل معه في فيلم "مفيش تفاهم" بطولة سعاد حسني وحسن يوسف واخبرها انه سيعطيها دور صغير صامت في الفيلم ورغم ان الدور كان صامتا فقد نالت اعجاب الجماهير.

وفي سنة 1963 عرض عليها المخرج "عاطف سالم" الزواج فقالت له انها لم تمثل سوي دور صغير صامت وتريد ان تأخذ مساحة اكبر في الأفلام في ذلك الوقت كان المخرج "نيازي مصطفي" بصدد اخراج فيلم "رابعة العدوية" فعرض عليه عاطف سالم ان يستعين بنبيلة عبيد وعندما شاهدها نيازي مصطفي اعجب بها واسند اليه الدور فمثلته وحققت نجاح منقطع النظير.

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بعد ذلك وافقت علي الزواج من عاطف سالم وقد اعترفت في احد اللقاءات انها تزوجت منه لكي يفتح لها ابواب العمل في الفن.

بعد سنة من الزواج طلب منها عاطف سالم ان تعتزل التمثيل وتتفرغ له ولكنه فوجئ انها وقعت عقد لعمل 5 افلام فحدثت خلافات اعقبها الطلاق.

في سنة 1979 مثلت فيلم "ولايزال التحقيق مستمرا" كان من اخراج "اشرف فهمي" وخلال تصوير الفيلم تزوجته وتم الطلاق في يوم عرض الفيلم وقد ذكرت هذا الكلام نبيلة عبيد خلال استضافتها في برنامج انا والعسل مع نيشان حتي ان الفنانة "جالا فهمي" ابنة المخرج اشرف فهمي خرجت وكذبت تصريحات نبيلة عبيد وقالت ان والدها لم يتزوجها وقد يكون هناك علاقة ولكن لايوجد زواج رسمي جمع اباها مع نبيلة عبيد.

يقال انها تزوجت 5 زواجات رسمية منه من افصحت عن اسماء الرجال والباقي تكتمت علي اسمائهم ومن ضمن الزواجات رجل اعمال لبناني هو "سركيس شلهوب" ويقال انها في احدي المرات اجرت نبيلة عبيد عملية الزائدة الدودية فجاء اليها من بيروت بطائرة خاصة وقد شحن فيها سيارة موديل "بويك ريفيرا" كهدية بسيطة لها.

بعد ذلك تزوجت الدكتور "اسامة الباز" مستشار رئيس الجمهورية وقد قالت ان زواجهما استمر تسع سنوات الا ان الدكتور اسامة الباز انكر هذه الزيجة وقال ان كان هناك زواج فلتخرج قسيمة الزواج ولكنها قالت ان الزواج كان عرفيا الا ان بعض الناس اكدوا هذا الزواج واستدلوا علي ذلك بمشاهدتهم سيارة "اسامة الباز" تقف بإستمرار عند بيت نبيلة عبيد.

وقد حدثت مشكلة كبيرة بين نبيلة عبيد ويسرا وكانت علي رجل اعمال فلسطيني اسمه "فادي الصفدي" حيث كان متزوج من يسرا وحدث اعجاب بين الصفدي ونبيلة عبيد وفي احدي السهرات دخلت يسرا فوجدت زوجها يجلس مع نبيلة عبيد فأشتبكوا مع بعض فقام الصفدي بتطليق يسرا وهذا الكلام مثبت في موقع الجريدة.