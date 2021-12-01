عوض تاج الدين عن وصول متحور “أوميكرون” مصر: لم يصل حتى الاَن ولكن هييجي بنسبة 100%

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن وجود متحور أوميكرون في مصر أو عدمه ليست القضية الأساسية، لكنه سيكون موجودا في العالم كله، متابعا: “حتى اللحظة هو غير موجود داخل مصر وطبعا هييجى 100%”.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: نحاول بقدر المستطاع أن نبعد أن يصل إلينا وما يهمنا هل سلوكه هل مثل الأنواع الأخرى أم لا، هل ينتشر بسرعة ام لا وما موقفه من اللقاحات وأشياء عديدة، هذه الفيروسات لديها القدرة على التحور والتغير باستمرار ، وتحاول أن تبعد عن مقاومة الجسم لأنها عاوزة تعيش، وهو بدأ يوصل لعدد من دول العالم.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بعد اكتشافه في جنوب إفريقيا بأسبوعين والمسمى بشكل جديد أو متحور جديد من فيروس كورونا، نحن جزء من العالم ولم يعرف أحد في العالم أن هناك متحور جديد تم تسميته كذا وممكن بعد أسبوعين يطلع شكل جدديد وكل التقارير تقول انه احتمال يكون أقل اثار جانبية واحتمال انتشاره يكون أسرع، .

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن حالة الفزع الموجودة في العالم مبررة، لأننا نتعامل مع مجهول، ونحن في مصر ما زلنا في الموجة الرابعة، وهناك حالات بسيطة يتم التعامل معها، وهناك حالات شديدة نتعامل معها أيضا، قائلا: “نحن ما زلنا في الموجة الرابعة في وسط البحر واتوقع ان دلتا كان الأكثر انتشارا ولسه أوميكرون محدش عرف مقومات هذا المتحور”.

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