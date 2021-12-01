الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور أحمد أبو هشيمة، وطارق أبو هشيمة، باطلالة شبابية، وخطف "طارق" الأنظار بوسامته، وأبدى الكثير من المتابعين تفاجأهم به كونه نادر الظهور. وعقب مشاركة أبو هشيمة هذه الصور، مع جمهوره ومتابعيه، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة رومنسية قديمة تجمع شقيقه وزوجته ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير شمس الدين الفاسي.

وبدأ عدد كبير من المتابعين البحث في تفاصيل حياة طارق أبو هشيمة، ليتبيّن أنه متزوج من الشيخة يسرا الفاسي، ابنة رجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي، منذ عام 2010. ووالدة زوجة طارق هي سيدة المجتمع المغربية فاطمة الفاسي، كما أن شقيقتها هي الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انتشار صورة أحمد أبو هشيمة وشقيقه طارق، صورة تجمع الأخير وزوجته، وابدوا انبهارهم بجمال ابنة رجل الأعمال السعودي الفاسي. ومن ناحية أخرى، دائمًا ما تثير الفنانة المصرية ياسمين صبري حماس الجمهور لمعرفة ثروة زوجها أحمد أبو هشيمة بالإضافة إلى ثروتها الخاصة بعد نشر صورها التي تدلّ على حياة الفخامة التي تعيشها باستمرار. ودائما ما تلفت ثروة رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ إهتمام الجمهور وخاصّة بعد الإطلاع على الحساب الخاصّ لزوجته الفنانة المصرية ​ياسمين صبري​ على موقع التواصل الإجتماعي، الذي يبرز الرفاهية التامة التي يعيشان فيها.

79558006

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

فضيحة مدوية.. اعترافات صادمة للفنانة معالي زايد : المشهد الساخن في هذا الفيلم لم يكن تمثيل ؟

لن تصدق ماهي.. العثور على مفاجأة غير متوقعة في دولاب دلال عبدالعزيز بعد أيام من وفاتها ؟

هذا الطعام الشائع كارثي للغاية على الدماغ.. يسبب عجز كبير في الذاكرة وينهي الخلايا بفترة قياسية جدا! .. تجنبه فورا

ركنت ياسمين صبري و هيفاء وهبي على جنب.. أبو هشيمة يظهر برفقة زوجته السعودية لأول مرة لن تصدق مدى جمالها.. والمفاجأة من هو والدها؟! (شاهد الصور)

يفعل المعجزات.. تناول منقوع القرنفل على الريق.. واهد بنفسك ماسيحدث بجسدك؟

تفاصيل صادمة: هذه الفنانة الشهيرة تزوجت سرا من وزير دفاع مصر السابق مقابل قصر أسطوري في المقطم .. وهكذا تسبب بإصابتها بالشلل.. فمن تكون؟

هذا النوع من الخضروات كارثي لمرضى السكري.. يرفع السكر في الدم فوراً ويدمر هرمون الإنسولين(تجنبوه فورا )

دراسة تفجر مفاجأة : كوب من الحليب مع الإفطار يساعد فى خفض نسب السكر طوال اليوم؟

وداعا للأنسولين .. اقوى 6مشروبات طبيعية متوفرة بكثرة تخفض نسبة السكر في الدم بغضون دقائق (تعرف عليها)

فتاة مصريه حسناء تتزوج من ثري عربي.. وعندما توجهت معه إلى الطبيبة كانت المفاجأة صادمة!

فياجرا طبيعية 100% .. عشبة رخيصة ومتوفرة بكثرة يحتاجها جميع الرجال في غرفة النوم .. طريقة الأستخدام الصحيحة!

ليست عادية.. اذا كنت تعاني من الخمول والنعاس نهارا فأنت مصاب بهذا المرض الخطير.. تعرف على الأسباب وكيفية العلاج ؟

عريس يخجل من فض غشاء بكارة زوجته في« ليلة الدخلة» فادخل احدهم بعد منتصف الليل ليفعلها بدلا منه .. والمفاجأة الصادمة في رد العروس؟

بيع ملابس كاميليا الداخلية بالقطعة .. فاجعة الدنجوان رشدي أباظة التي أسقطته أرضاً وأفقدته الوعي 17 يوماً ؟

هذا المشروب الشائع كارثة.. يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير- جنبه فورا

أشهر فنانة في مصر تعتزل الفن مقابل قصرين في كندا وإنجلترا و18 مليون دولار وأسطول من الطائرات الخاصة.. فمن تكون؟

وداعا للآلم.. معجزة الفازلين للإزالة شعر العانة والجسم من الجذور دون رجوعة ابدا.. طريقة الاستخدام الصحيحة

غدر بـدنيا سمير غانم لأجلها.. زوجة الفنان أحمد مكي الغنية التي أخفاها عن الأنظار!.. والمفاجأة في مهنتها؟!

أوراق هذه الشجرة المباركة تقلل مستوى الكوليسترول الضار وتنظم مستويات السكر في الدم بطريقة خيالية وعلاج لأمراض خبيثة؟

وداعا للألم.. عشبة جبارة متوفرة بكثرة ورخيصة الثمن تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في دقائق.. تعرف عليها

أسرار لم يخبرك بها الأطباء.. تعرف على أسباب حدوث الطعم المر في الفم وهذا هو علاجه؟!

زوجة رشدي أباظة تسجن عبد الحليم حافظ في الحمام في شهر رمضان المبارك .. والمفاجأة في السبب ؟

عليك تركها فوراً : خمس اضرار خطيرة يتسبب بها السهر أخطرها "مشاكل الجهاز الهضمي"

أشهر فنانة مصرية رفضت تقبيل شكري سرحان في مشهد ساخن ففضحها بالجرائد .. لن تتخيل في السبب؟

أخيرا تم حل اللغز : تعرف على القصة الحقيقة لأغنية «أنا وليلى» التي عثر كاظم الساهر على كاتبها بعد سنوات طويلة من البحث ؟

اكتشاف مذهل خاص للنساء .. 10 علامات تكشف لك جنس الجنين في منزلك بدون فحص .. تعرفي عليها؟

سبباً غريباً لن تصدقه .. لماذا طلق رشدي أباظة زوجته الأخيرة وهو على فراش الموت ؟

مفاجأة كبيرة أذهلت الجميع .. لن تصدق ماذا وجدوا تحت غرفة رجاء الجداوي بعد وفاتها ؟

عريس ينهار أمام عروسته في ليلة الدخلة بعد أن اكتشفت سره .. المفاجأة رد فعلها غير متوقع ؟

فتاة مراهقة تتألم بشدة أثناء نومها وعندما وضعت كاميرا مراقبة .. كانت الصدمة !!

دراسة حديثة تفجر مفاجأة غير متوقعة : لهذه الأسباب تحب المرأة وضع وسادة بين فخذيها عند النوم؟

أسباب الإمساك غير متوقعة .. اليك افضل علاج طبيعي للتخلص منه تماماً والحفاض على الجهاز الهضمي؟

ابدأ يومك بشرب ماء الكركم على الريق .. وشاهد ما سيحدث لك بعد أيام قليلة ؟

خاص للنساء : تعرفن على 8 أسباب سرية تجعلكن تستخدمن زيت الزيتون والملح كل ليلة قبل النوم ؟

للأزواج فقط : أبحاث علمية تكشف فوائد زيت الزيتون للقضيب وزيادة القدرة الجنسية لكلا الطرفين - إليكم الطريقة ؟

القرنفل على الريق .. يحمي من الإصابة بالكبد الدهني ويقوي المناعة ويعزز صحة القلب ومضاد للأكسدة وفائدة أخرى لا تخطر على بال (طريقة التحضير)

بدون أدوية.. تعرف على 3 طرق مذهلة لخفض السكر في الدم ؟

للنساء فقط .. ضعي 3 قطرات من زيت الزيتون على هذه المنطقة كل ليلة و شاهدي النتيجة المذهلة بنفسك!

العريس المفتول بعضلاته يتحدى زوجته في « ليلة الدخلة » فسقط ميتاً أثناء معاشرتها .. تفاصيل صادمة ؟

معجزة خليط القرنفل المطحون مع الفازلين ..حياتك ستتغير عند وضعه على هذه المناطق من جسمك والنتيجة خلال دقائق

لن تتوقع بعضها.. ما الذي يحدث للرجل عندما يضع قليل من زيت الزيتون على خصيته كل ليلة في غرفة النوم؟

ماذا تعرف عن سكر الدم التراكمي .. إليك 3 أسرار لخفضه بطريقة مذهلة وبدون أدوية ؟

اقرأ أيضاً : دراسة حديثة تفجر مفاجأة غير متوقعة : لهذه الأسباب تحب المرأة وضع وسادة بين فخذيها عند النوم؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

اقرأ أيضاً : ابنة الفنان "محمد عبده" في اول ظهور لها تذهل الجميع بجمالها الساحر .. لن تصدق ما هي جنسية امها ؟ شاهد الصور

اقرأ أيضاً : إيمي سمير غانم طلعت حامل والمفاجأة الصادمة في اسم المولود الأول لها!

وعرف أحمد أبو هشيمة، بأنه واحد من أغنياء الشرق الأوسط، وتقدر ثروته بمليارات الدولارات، حيث تحقق شركاته أرباحاً سنوية تصل لـ15 مليون دولار، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة. أما عن سياراته فيمتلك أحمد: سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار، سيارة رينج روفر سبورت، والتي يتخطى سعرها الـ 3.000.000 مليون جنية مصري، سيارة استون مارتن رابيد، وهي من السيارات النادرة والتي وصل سعرها الي أكثر من 200.000 ألف دولار امريكي، ما يوازي 3.160.000 مليون جنية مصري. إذاً لا تزال ثروة أبو هشيمة غامضة إلى حد ما كما أنه لا يوجد معلومات كافية عن عدد منازله، ولكن من المؤكد أنها تقدر بملايين الدولارات. أما ثروة ياسمين صبري فتقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار، ويذكر أن أبو هشيمة كان قد أهدى زوجته خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب ال 200 الف دولار أميركي.

من جهةٍ أخرى، أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجدل بشكل كبير بعد نشرها صورة عبر ستوري إنستغرام الخاص بها اعتبرها البعض أنها رسالة اعتزال التمثيل.