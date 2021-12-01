شاهد عمر كمال برفقة شاكوش وبيكا بعد نجاح حفلهم بالرياض

أحيا نجوم المهرجانات، الثلاثي حسن شاكوش، عمر كمال، وحمو بيكا، الاثنين الماضي، حفلا غنائيا ناجحا ضمن حفلات موسم الرياض 2021.
ونشر عمر كمال صورة له عبر انستجرام برفقة حمو بيكا وحسن شاكوش وعلق قائلا "اللي يحبنا يعملنا قلب" وانهالت عليهم تعليقات الجمهور.
يذكر ان حفل "شاكوش وبيكا وعمر كمال" اقيم الاثنين الماضي في بوليفارد رياض سيتي أقيم على مسرح أبو بكر سالم، وتراوحت أسعار التذاكر بين 100 و250 ريال.
الحفل حضره مايقارب من 20 ألف سعودي، وبعد نفاد التذاكر، قررت هيئة الترفيه بالمملكة السعودية تقديم الثلاثي حفلا آخر، امس الثلاثاء 30 نوفمبر، على نفس المسرح يحضره من لم ينجحوا في حجز تذاكر حفل 29 نوفمبر.
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