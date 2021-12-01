12 ديسمبر.. وائل الفشني يحيى حفلًا غنائياً بـ ساقية الصاوى

يستعد الفنان وائل الفشني، لإحياء حفلته الغنائية المقبلة المقرر إقامتها علي مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى، وذلك يوم الأحد 12 ديسمبر.

ومن المقرر إن يقدم الفشني مجموعة من أغاني المميزة ومنها "كنت فين ياوعد يامقدر، أنا جايلك، فاح المسك، قلبي يحدثني".

قال المطرب وائل الفشني عن أغنية الأقصر بلدنا باحتفال افتتاح طريق الكباش :"لما والدتي كلمتني في التليفون بعد الاحتفال وقالتلي مبروك يابني أول ما قالتلي كده حسيت فعلًا أن أنا نجحت ".

وأضاف خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر " المذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، :" كنت بدعي ربنا إني أكون عند حسن ظن المايسترو نادر عباسي لأنه هو اختارني ودي كانت حاجة كبيرة بالنسبالي وتكريم ليا إنه يختارني موسيقي عظيم ومؤلف مبدع زي نادر عباسي".

وفي تصريحات سابقة ، قال المطرب وائل الفشني، إن الأغنية التي أديتها اليوم “الأقصر بلدنا” كانت تحديا كبيرا لي، مؤكدا أن الموسيقار نادر عباسي قدمني في حدث تاريخي سيبقى في الذاكرة.

وأضاف وائل الفشني، أنه شرف كبير لي أن أكون متواجدا باحتفالية “طريق الكباش”، لا أستطيع أن أقول سوى “الحمد لله”.

وتابع وائل الفشني ، أنني شرفت بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدعو الله أنه “يخليه لمصر والعالم العربي”.