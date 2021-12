نتفليكس تطرح قصص الأجيال مع البابا فرانسيس.. 25 ديسمبر

تطلق نتفليكس المقطع الدعائي والصور الجديدة لجميع الأبطال في مسلسل Stories of a Generation with Pope Francis، (قصص الأجيال مع البابا فرانسيس) وهو مسلسل وثائقي مكون 4 حلقات، ومستوحى من كتاب Sharing the Wisdom of Time، الحائزة على عدة جوائز، وهي من تأليف البابا فرانسيس، وتحرير أنطونيو سبادارو، وقد تم نشرها عالمياً عبر دار نشر Loyola Press كما نشرت في إيطاليا عبر دار نشر .Marsilio

وتعد هذه السلسلة الوثائقية من تأليف سيمونا إركولاني، بالتعاون مع المستشار التحريري أنطونيو سبادارو، أنتجتها Stand By Me، التي تعد شريكاً لــــ Asacha Media Group، وستكون هذه السلسلة متاحة على نتفليكس، اعتباراً من يوم السبت 25 ديسمبر.

وتشارك قصص الأجيال مع البابا فرانسيس حكايات لعن كبار السن، ككنز يجب إعادة اكتشافه، حيث يتم سرد السلسلة عبر روايات يسردها كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً من جميع أنحاء العالم، يروون قصصهم المذهلة أمام كاميرات صانعي الأفلام الشباب الموهوبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وقد تم تصوير هذا ال 18 قصة الرائعرها عبر القارات الخمس على مدار عام واحد.

تتناول كل حلقة من الحلقات الأربع من هذه السلسلة الوثائقية واحدة من الموضوعات الهامة التي تجمع البشر معاً، عبر الحب، والأحلام، والنضال والعمل، وذلك من خلال أحداث التجارب من مختلف الخلفيات والمكانة الاجتماعية والثقافات والأديان، ففي هذه الحلقة ننضم إلى مجموعة من الأصوات المختلفة بين الأجيال، وهي محادثة غير عادية بين أنطونيو سبادارو والبابا فرانسيس، الذي يعد العامل المشترك في الحلقات الأربع من المسلسل. ففي هذه المحادثة، يظهر البابا ليس فقط على أنه المرشد الروحي الذي يعرفه الجميع، ولكن أيضاً باعتباره خورخي ماريو بيرغوليو، حيث يشارك تجربة حياته من خلال تفريق الحكايات والقصص والذكريات الشخصية والتي لم تنشر من قبل والأصلية في جميع أنحاء العالم.

الحلقة الأولى: الحب

الحلقة الأولى، التي تم عرضها في مهرجان روما السينمائي، تتناول موضوع الحب، حيث يكشف المخرج الحائز على جائزة الأكاديمية الأمريكية مارتن سكورسيزي لأول مرة عن جوانب حياته خلال مقابلة صورتها ابنته، والمخرجة والممثلة فرانشيسكا سكورسيزي. في هذه الحلقة، يتم تسليط الضوء على عالمة الأخلاق الإنجليزية الشهيرة جين جودال، حيث تستعرض الدراسات التي أحدثت ثورة في طريقة تعامل البشر مع الحيوانات، وتكشف السر وراء ذلك، يتمتع أبطال هذه الحلقة بحياة استثنائية، وهم فيتو فيورينو، الذي قام في عام 2013 بإنقاذ 47 سفينة غارقة قبالة سواحل لامبيدوسا، بالإضافة إلى إستيلا بارنز دي كارلوتو، مؤسس حركة أبولاس دي بلازا دي مايو في بوينس آيرس وكارلوس وكريستينا سوليس، وهما زوجان عجوزان من الأوروغواي شغوفان بالتانغو.

الحلقة الثانية: الأحلام

تدور الحلقة الثانية التي تعرض على نتفليكس أيضا حول أحلام الرجال والنساء من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، حيث كان العالم النيوزيلندي ديفيد لوي من بين أول من استنكروا ظاهرة الاحتباس الحراري: فهو أحد مؤلفي التقرير عن تغير المناخ الذي فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2007، وينضم اليوم بصوته إلى الشباب الذين يتظاهرون في جميع أنحاء العالم.

تسترجع الأمريكية بيتي كيلبي خطى ماضيها الدرامي لمقابلة سليل العائلة التي أبقت أسلافها في العبودية، مما جعل أحد أحلام مارتن لوثر كينج العظيمة تتحقق: أطفال العبيد القدامى والعبيد يجلسون معاً على طاولة الأخوة، في حين يحقق دانيلو مينا هيرنانديز، وهو مزارع يعيش في غابة في كوستاريكا، حلم أطفاله المكفوفين من خلال جعلهم "يرون" البحر بأيديهم لأول مرة، وهو في سن 89 عاماً ، فيما لاتزال السيدة الإسبانية مونتسيرات ميتشو تزال تقفز بالمظلات، حيث قامت بأكثر من 900 قفزة تخليداً لذكرى ابنها، الذي توفي في حادث مأساوي.

الحلقة الثالثة: الكفاح

يؤمن أبطال الحلقة الثالثة بالكفاح طوال حياتهم، وذلك ابتداءً من المعارك اليومية الصغيرة إلى قضايا حقوق الإنسان، حيث تتحدث أوسترا بيرثا فلوريس، أول رئيسة لهندوراس ، عن كفاحها من أجل حقوق الفئات المهمشة في بلدها، ومعركتها الشخصية لضمان عدم إفلات مرتكبي مقتل ابنتها من العقاب، في حقق المصور الجنوب أفريقي عمر بادشا، الذي كان أحد قادة الكفاح ضد نظام الفصل العنصري، حلمه بعد مضي 40 عاماً، كما يجد فيليبي بومار، أول بطل عالمي في رياضة ركوب الأمواج في الستينيات، أعظم قوته في الخوف، فيما تواجه جيزيل أسواد ماري صباغ ، لاجئة سورية في لبنان تبلغ من العمر 87 عاماً، عملية انتقال أخرى في حياتها.

الحلقة الرابعة: العمل

في هذه الحلقة، يتحدث المخرج مارتن سكورسيزي الحائز على جائزة الأوسكار مع ابنته، المخرجة والممثلة فرانشيسكا سكورسيزي ، عن أصول مهنته السينمائية، كما تروي نايكي أوكونداي، إحدى أشهر الفنانين الأفارقة في العالم، مشوارها الصعب في الحياة، في حين تروي دونا ناتاليا، وهي امرأة مكسيكية تبلغ من العمر 73 عاماً، "بارتيرا" (قابلة بالإسبانية)، التي تتبع أقدم التقاليد، حيث كانت ترافق النساء في واحدة من أكثر اللحظات إثارة في حياتهن عند ولادة طفل، Trinh Ngoc، وهو صانع أحذية فيتنامي يبلغ من العمر 90 عاماً، بجعل عمله مهمة حقيقية، كما يعيد موشيه باسون، وهو طاه إسرائيلي يملك مطعماً في القدس، صنع المأكولات والأطباق والوصفات المذكورة في الكتاب المقدس، للتذكر إلى الماضي.

وتعد قصص الأجيال مع البابا فرانسيس سلسلة وثائقية عالمية وفريدة من نوعها، حيث تستعرض قصصاً قادرة على التأثير في قلوب الجميع لكونها أكثر الهاماً.