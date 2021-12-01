يعرض اليوم لأول مرة في أفريقيا، الفيلم الروائي "أرض الأحلام"، ضمن قسم العروض الخاصة بالدورة الـ 43، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
فيلم "أرض الأحلام" من إخراج شيرين نشأت، شجاع عزاري، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا.
تدور الأحداث حول سيمين مهاجرة إيرانية، تعمل في مكتب الإحصاء الأمريكي الذي بدأ برنامجا لتسجيل أحلام المواطنين، هوس سيمين الشخصي هو محاولة التقاط أحلام الأشخاص الذين قابلتهم من خلال تصويرهم ثم انتحال هويتهم سرا باللغة الفارسية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
الفيلم الذي تبلغ مدته 113 دقيقة، هو أحد عروض السجادة الحمراء، وعرضه سيبدأ في الساعة الـ 9 مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبر، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة.
يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. عرض فيلم “أرض الأحلام” بمهرجان القاهرة السينمائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.