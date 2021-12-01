سعد الصغير لمضيفة الطيران: ”مفيش بصارة ولا فسيخ هنا”

شارك الفنان، سعد الصغير، فيديو جديدًا من الطائرة وهو يُمازح مضيفة الطيران متسائلًا:"مفيش بصارة ولا فسيخ هنا؟".

ونشر الصغير الفيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "مفيش فسيخ طيب أي حاجة نعرفها لازم نعمل منيو شبراوي كدا في كل الطائرات يا جماعة???? #صباح_الفل_سعد_الصغير".

وكان قد تصدر الفنان سعد الصغير، مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد كشفه عن تفاصيل تبنيه طفلين.

وأشاد الجمهور بتصرف سعد الصغير، من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

روى الفنان سعد الصغير، تفاصيل تكفله برعاية طفلين عثر عليهما في أحد شوارع الإسكندرية ، أثناء تصويره بعض اللقطات.

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